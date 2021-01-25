ベイスターズ、春季キャンプメンバーを発表　ドラ1入江大生、ドラ2牧秀悟…

横浜DeNAベイスターズは25日、「2021 SPRING CAMP Supported by マルハニチロ」（一軍：宜野湾キャンプ、ファーム：嘉手納キャンプ）に参加する選手の組み分けを発表した。







一軍キャンプには、入江大生投手、池谷蒼大投手、牧秀悟内野手の3人がルーキーから抜てき。梶谷隆幸外野手のFA人的補償で加入した田中俊太内野手も宜野湾スタートとなる。一方、ファームキャンプには、山﨑康晃投手や今永昇太投手、新加入の風張蓮投手らが名を連ねている。



メンバーの組み分けは以下のとおり。



＜1軍＞

■投手

阪口皓亮、伊勢大夢、石田健大、大貫晋一、三嶋一輝、入江大生、濵口遥大、上茶谷大河、平田真吾、砂田毅樹、京山将弥、池谷蒼大、武藤祐太、平良拳太郎、国吉佑樹



■捕手

戸柱恭孝、伊藤光、嶺井博希、山本祐大



■内野手

中井大介、牧秀悟、伊藤裕季也、倉本寿彦、大和、柴田竜拓、田中俊太、宮﨑敏郎



■外野手

宮本秀明、佐野恵太、神里和毅、細川成也、関根大気



＜ファーム＞

■投手

東克樹、山﨑康晃、坂本裕哉、今永昇太、齋藤俊介、勝又温史、飯塚悟史、三上朋也、松本隆之介、櫻井周斗、進藤拓也、浅田将汰、髙田琢登、風張蓮、中川虎大、笠井崇正、田中健二朗、宮城滝太、石川達也、加藤大



■捕手

益子京右、髙城俊人、東妻純平



■内野手

森敬斗、小深田大地、田部隼人、知野直人、山下幸輝



■外野手

桑原将志、乙坂智、楠本泰史、蝦名達夫





