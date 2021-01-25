◆ ドラ1入江らルーキー3人が一軍スタート



DeNAは25日、2月1日から始まる春季キャンプ『2021 SPRING CAMP Supported by マルハニチロ』のメンバー振り分けを発表した。



昨秋ドラフトで指名されたルーキーでは、ドラフト1位右腕の入江大生と同2位の牧秀悟、同5位左腕の池谷蒼大の3選手が一軍に抜擢。巨人へ移籍した梶谷隆幸の人的補償として加入した田中俊太も一軍スタートとなった。



一方で、昨季不振で守護神陥落を経験した山﨑康晃、手術からの復帰を目指す今永昇太はファームスタート。一昨年のドラ1・森敬斗や、トライアウトを経て入団した風張蓮も嘉手納組から昇格を目指すことになった。



なお、ネフタリ・ソトら外国人選手については、新型コロナウイルス感染防止を目的とした入国制限措置に伴い、春季キャンプには合流しないことが決定。今後の状況次第で来日する際は、あらためて球団より発表される。



メンバーの振り分け一覧は以下の通り。





◆ 宜野湾・一軍キャンプ



☆＝新人選手



＜投手＞ 15人

12 阪口皓亮

13 伊勢大夢

14 石田健大

16 大貫晋一

17 三嶋一輝

22 入江大生 ☆

26 濵口遥大

27 上茶谷大河

34 平田真吾

47 砂田毅樹

48 京山将弥

53 池谷蒼大 ☆

58 武藤祐太

59 平良拳太郎

92 国吉佑樹



＜捕手＞ 4人

10 戸柱恭孝

29 伊藤 光

39 嶺井博希

50 山本祐大



＜内野手＞ 8人

0 中井大介

2 牧 秀悟 ☆

4 伊藤裕季也

5 倉本寿彦

9 大和

31 柴田竜拓

38 田中俊太

51 宮﨑敏郎



＜外野手＞ 5人

00 宮本秀明

7 佐野恵太

8 神里和毅

52 細川成也

63 関根大気





◆ 嘉手納・ファームキャンプ



＜投手＞ 20人

11 東 克樹

19 山﨑康晃

20 坂本裕哉

21 今永昇太

24 齋藤俊介

28 勝又温史

30 飯塚悟史

35 三上朋也

40 松本隆之介 ☆

41 櫻井周斗

43 進藤拓也

54 浅田将汰

56 髙田琢登 ☆

64 風張 蓮

93 中川虎大

94 笠井崇正

046 田中健二朗

100 宮城滝太

101 石川達也 ☆

102 加藤 大 ☆



＜捕手＞ 3人

32 益子京右

36 髙城俊人

57 東妻純平



＜内野手＞ 5人

6 森 敬斗

44 小深田大地 ☆

55 田部隼人

60 知野直人

66 山下幸輝



＜外野手＞ 4人

1 桑原将志

33 乙坂 智

37 楠本泰史

61 蝦名達夫





◆ 来日未定の外国人選手



＜投手＞

45 マイケル・ピープルズ

62 エドウィン・エスコバー

107 レミー・コルデロ

109 ジョフレック・ディアス

ケビン・シャッケルフォード

スターリン

フェルナンド・ロメロ



＜内野手＞

99 ネフタリ・ソト

108 フランディー・デラロサ



＜外野手＞

23 タイラー・オースティン