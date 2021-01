「音楽家=小室哲哉」を語り合う4時間のニコ生特番に小室哲哉本人が出演

2021年2月6日18時より、ニコニコ生放送にて放送される番組「TETSUYA KOMURO MUSIC FESTIVAL」に、小室哲哉が生出演することが発表された。



2021年1月23日に配信したニコ生直前特番内で、小室哲哉が生電話でサプライズ登場し2月6日のニコ生生出演を快諾して今回の企画が成立。小室哲哉が自身の作品についてメディアで語ることは珍しく、まだ正式に活動を再開していない中での出演となることで注目を集めている。



本番組では、直前特番でも好評だったクラムボンのミト、ふくりゅうが引き続き司会を務め、木根尚登、DJ KOOなど豪華ゲストで放送される。小室哲哉の功績、音楽、パーソナリティーに迫る熱いトークや、ファン投票で決定した「TK SONG 40」が発表される。



・木根尚登コメント(2021年1月23日ニコ生プレ番組より)

ニコ生をご覧の皆さまこんばんは。木根尚登です。2月6日はてっちゃんのことを皆んなでワイワイ話しましょうね。もちろん僕も出ます。てっちゃんのこと、僕ほど熟知している人はいないので…2月6日の「TETSUYA KOMURO MUSIC FESTIVAL」是非観てね。





<公開情報>



小室哲哉生出演

「TETSUYA KOMURO MUSIC FESTIVAL TK SONG 40 ランキング発表」



2021年2月6日(土)本放送

ニコ生配信時間:18〜22時(*ニコニコ生放送プレミアム会員限定配信有り)

視聴URL:https://live2.nicovideo.jp/watch/lv329855322

ゲスト出演/木根尚登、DJ KOO、住吉美紀(フリーアナウンサー)

MC/ミト(クラムボン)、ふくりゅう(音楽コンシェルジュ)



<リリース情報>







小室哲哉

アルバム『Digitalian is eating breakfast Special Edition』



発売日:2021年2月24日(水)

価格:12000円(税抜)

1989年12月9日発売の小室哲哉ソロデビューアルバム「Digitalian is eating breakfast」を、3つのメディアでアプローチした特別編集版限定BOX。

【完全生産限定盤】:三方背BOX、1Blu-Spec CD2+1BD+3AD(7inchアナログ盤/カラーレコード仕様)、ブックレット、リサイズ版ツアーパンフ





小室哲哉『Digitalian is eating breakfast Special Edition』特設サイト:https://www.110107.com/tetsuyakomuro