堀越耕平「僕のヒーローアカデミア」初の原画展「僕のヒーローアカデミア展 DRAWING SMASH」について、続報が到着した。

4月23日から6月27日まで東京・森アーツセンターギャラリー、7月16日から9月5日まで大阪・グランフロント大阪で開催される同展。チケットはローソンチケットにて全日日時指定制で発売される。本日1月25日12時からは、4月23日、24日、25日の開幕冒頭3日間を対象とした先行抽選販売を実施。一般販売は2月13日10時より先着順で行われる。通常の日時指定券に加え、「O・F・A(ワン・フォー・オール)マルチケースセット」付きも用意。会場では来場者特典として、原作の人気エピソードがカラー着彩で掲載され、アメコミテイストに仕上げられたリーフレット2種が前期・後期で配布される予定だ。

また既報の第1章から第3章に加え、新たな3つの展示コーナーも公開に。「第4章:The Super Bout !! -“個性”×大戦-」にはヒーローと敵<ヴィラン>”のバトルの中から厳選されたエピソードが並び、4月23日から5月23日までの前期と、5月24日から6月27日までの後期で展示の一部内容が変更される。「第5章:From the Origin, To the Future -ミライヲ救エ、ミライヲ壊セ-」ではキャラクターたちの印象的な言葉の数々が展示され、「EX+章:My Hero Archives -広がるヒロアカ!-」ではTVアニメや劇場アニメの資料をもとに「ヒロアカ」の魅力に迫っていく。なお“敵<ヴィラン>”のアジトを模した空間が広がる「第3章:HEROES vs VILLAINS -宿命の衝突-」は、会場内で唯一撮影可能になることも発表された。

さらに会場では、緑谷出久、オールマイト、爆豪勝己、轟焦凍、麗日お茶子、相澤消太による音声ガイドを展開。利用するには、2月13日10時からローソンチケットで販売予定の「音声ガイド 引換券」を各種日時指定券と別途で購入しよう。そのほか企画展を記念したグッズの一部も公開に。「コレクション缶バッジ ヒロアカ展KV Ver.」全24種、「ヒロアカ缶(ミニタオル、缶バッジ付き)」全15種、「有精卵マスコットコレクション」全10種がそれぞれランダム仕様で展開される。各グッズの絵柄の詳細は2月8日に原画展の公式サイトで公開予定だ。

「僕のヒーローアカデミア展 DRAWING SMASH」

東京会場

期間:2021年4月23日(金)~6月27日(日)※会期中無休。

時間:10:00~20:00 ※最終入場は19:30まで。

会場:東京都 森アーツセンターギャラリー

大阪会場

期間:2021年7月16日(金)~9月5日(日)※会期中無休。

時間:10:00~19:30 ※最終入場は18:30まで。

会場:大阪府 グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタル イベントラボ / ナレッジシアター

