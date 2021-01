「カプコンカフェ 池袋店」と『銀魂 THE FINAL』がコラボ決定！

2021年2月12日(金)~2021年3月11日(木)の期間中、キュープラザ池袋内カプコンカフェ 池袋店において、映画『銀魂 THE FINAL』とのコラボレーションが開催されることが決定し、メインビジュアルが公開された。



映画『銀魂 THE FINAL』とは、原作のラストをベースにしたストーリーで放つ、シリーズ史上最高&最強スケールの劇場版アニメーション。2021年1月8日(金)より、全国の劇場で公開中だ。



今回のメインビジュアルでは、坂田銀時をはじめ、新八、神楽、土方、沖田、桂、高杉たちがカプコンカフェならではのデフォルメされた可愛らしいイラストで登場。

現在、こちらのメインビジュアルをもとにコラボメニューや、コラボグッズを鋭意制作中。今後の情報に注目だ!



