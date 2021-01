SOLIDEMOの佐々木和也、佐脇慧一、山口智也がグループを卒業する。

SOLIDEMOは本日1月24日にグループのオフィシャルサイトにて3人の卒業を発表。現時点での各々の人生、グループとして成し遂げたい目標、個人として挑戦したい目標など、これからの活動に関してメンバー全員と話し合いを重ね、覚悟を持った意思を尊重し今回の判断に踏み切ったと説明している。

またSOLIDEMOは3月17日にベストアルバム「8 Infinity」を発売することも発表。本作にはメンバーが作詞した新曲「Taking off!!」「Dear…」を含む28曲が2枚のCDに収められる。CDのみのほか、ミュージックビデオを収めた映像ディスク付きバージョンも用意される。

佐々木和也 コメント

この度、佐々木和也はSOLIDEMOを卒業させていただく事になりました。

僕自身30歳を迎え、改めて自分の夢や人生を考え、一人のアーティスト佐々木和也として挑戦したいことを今やらないと後悔すると思い、この決断に至りました。

これまで一緒に歩んでくれたCollarsのみなさん、支え続けてくれたスタッフのみなさん、応援しSOLIDEMOに関わってくださったみなさん、そして家族のようなメンバーのみんなには感謝しかありません。

これからも大好きなSOLIDEMOの事を、そして佐々木和也の応援をよろしくお願いします。

佐脇慧一 コメント

この度、佐脇慧一は8人としてのラストアルバムと、ラストライブをもちまして、SOLIDEMOから卒業させて頂くことになりました。

自分の人生、自分で選択し、やりたいこと全てにチャレンジし、歩んで行くことを決めました。

結成して約8年間、この最高のメンバーの中に、自分がいたことを誇りに思います。

これまで支えてくださった、Collarsのみなさん、スタッフのみなさん、メンバーのみんな、本当に本当にありがとうございました。

これからもずっとSOLIDEMOの応援、よろしくお願いします。

山口智也 コメント

この度、山口智也はSOLIDEMOを卒業する事になりました。

卒業を決意した理由は、これまでSOLIDEMOというグループの中に身を置いていた状況の中で、1度きりのこの人生、「山口智也」としてやりたい事に挑戦をしたく、卒業という決意に至りました。

たくさん悩みましたが、グループでは感じることができない責任や自覚をもって、勝負をしていきたいと思っています。

これから先、僕は、ライブ活動、YouTubeやイベントなど、みんなに楽しんでもらえるような様々な事に挑戦していきたいと思っています。

これまでのグループから個人の活動になり不安はもちろんありますが、今は前を向いてやってみたい事が沢山見え、夢に向かって頑張っていきたいと思っています。

SOLIDEMOの山口智也として応援してくださったCollarsのみなさん、そしてメンバーのみんな、本当にありがとうございました。

これからは山口智也として活動していきます。 今後ともSOLIDEMO、そして山口智也の応援をよろしくお願い致します。

SOLIDEMO コメント

Collarsの皆さん、SOLIDEMOを応援してくださっている皆さん、いつも応援ありがとうございます。

今回、今後のSOLIDEMO、そして佐々木和也、佐脇慧一、山口智也の卒業をお知らせさせて頂きました。

メンバー、スタッフの皆さんと共に何度も話し合った結果、3人の意思を尊重し、送り出すことを決めました。

メンバー3人はSOLIDEMOというグループから卒業しますが、今まで一緒に歩んできた大切な仲間ですし、これから先もずっと変わりません。

離れても、心から3人を応援します。

皆さんと今までのようにお会いできない状況下での報告で心苦しいのですが、 8人とCollarsの皆さんと共に掲げた夢に、3人の想いものせて、僕たち5人は精一杯前進していきたいと思います。

まずは8人のSOLIDEMOとしての集大成となるラストアルバム、ラストライブを全力でやり切り、笑顔で送り出したいと思います。

今後ともSOLIDEMOを、そして和也、慧一、智也の応援をよろしくお願いします。

SOLIDEMO「8 Infinity」収録内容

CD DISC 1

01. Taking off!!(新曲)

02. THE ONE

03. Heroine

04. Rafflesia

05. Girlfriend

06. Landscape

07. Orange

08. Happiness

09. MIRAI

10. もう会えないけど、平気ですか? ~Our days~

11. Office Love

12. My Song My Days / SOLIDEMO with 桜men

13. Forever young

14. 生と死

15. Love Yourself

16. TOKYO Miracles

CD DISC 2

01. 8 Collars

02. Stand by Me(Recommended by シュネル)

03. 華mist / SOLIDEMO with 桜men(Recommended by 佐々木和也)

04. Missing you(Recommended by 向山毅)

05. Closer to you(Recommended by 手島章斗)

06. Survivor(Recommended by 中山優貴)

07. Fiesta(Recommended by 佐脇慧一)

08. Party Tune(Recommended by 木全寛幸)

09. The Good Life(Recommended by 山口智也)

10. 君の手を

11. コトバのカケラ

12. Dear…(新曲)

Blu-ray / DVD

ミュージックビデオ集

01. THE ONE

02. Next to you

03. Heroine

04. ギミギミLOVE

05. Rafflesia

06. Girlfriend

07. 時を超えて

08. Landscape

09. Orange

10. Sail away

11. Happiness

12. MIRAI

13. もう会えないけど、平気ですか? ~Our days~

14. Office Love

15. My Song My Days / SOLIDEMO with 桜men

16. 華mist / SOLIDEMO with 桜men

17. Forever young

18. 生と死

19. Love Yourself

20. コトバのカケラ

21. TOKYO Miracles

22. Taking off!!(新曲)

特典映像

SOLIDEMO SPECIAL LONG TALK "8 Infinity"