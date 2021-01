崎山蒼志、メジャーデビュー作『find fuse in youth』クロスフェードムービー公開

崎山蒼志が、メジャーデビューアルバム『find fuse in youth』のクロスフェードムービーを公開した。



先行配信シングル「Samidare」、「Heaven」、「Undulation」、映画「夏、至るころ」主題歌の「ただいまと言えば」を含むアルバム収録曲の全貌が明らかになるのはこれが初めてとなる。



関連記事:アーティストの一発撮りのパフォーマンスを届ける「THE FIRST TAKE」に崎山蒼志が登場









<リリース情報>



崎山蒼志

『find fuse in youth』

2021年1月27日(水)発売

https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/sakiyamasoushi/debut/



<CD>全12曲

1. Undulation (album ver.)

2. Heaven

3. 鳥になり海を渡る

4. 花火

5. そのままどこか

6. waterfall in me

7. 目を閉じて、失せるから。

8. Samidare

9. 回転

10. 観察 (interlude)

11. ただいまと言えば

12. Repeat

13. find fuse in youth



・HP https://sakiyamasoushi.com/