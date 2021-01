さなり、ダンスボーカルユニットM!LKの楽曲「energy」制作担当

18歳のラップアーティスト”さなり”が、2021年3月24日に発売される5人組ダンスボーカルユニットM!LKのシングルリード曲「energy」の楽曲提供した。



WEB番組で共演し、連絡先を交換したことがきっかけでコラボレーションが実現。M!LKのメンバーと対話を経て、出てきた言葉をキーワードにさなりが書き下ろした1曲となっている。



さなりは、2月3日(水)の仙台Rensaより全国ライブハウスツアー「Sanari 2021 Last High School Memory Tour」を開催する。全国11箇所に渡る今回のツアーは、高校3年生の学年にあたる18歳のさなりが、ファンのみんなと想い出をつくりたい、そしてコロナウイルスの影響でなかなか会えなかった2020年を取り返すべくまだライブ未経験の地を含めた11箇所DJ編成で全国を回るツアーとなっている。



・さなりコメント

昨年のツアーが中止になって

当分みんなに会えなかった分

今年こそはしたいなと思っていました

今年僕はもう高校生ではなくなってしまうので

高校最後の思い出作りということでツアーを開催します!

ですが今こんな状況なので



無理せずに、遊びに来れる人は来てください!



そしてしっかり感染対策をして遊びましょう!

よろしくお願いします!





<ライブ情報>



「Sanari 2021 Last High School Memory Tour」

2021年2月3日(水)宮城:仙台Rensa

2021年2月6日(土)長崎:Be-7 ※2部制

2021年2月7日(日)熊本:B.9 V1 ※2部制

2021年2月10日(水)広島:SECOND CRUTCH

2021年2月13日(土)新潟:NEXS NIIGATA ※2部制

2021年月17日(水)愛知:名古屋E.L.L.

2021年2月19日(金)京都:KYOTO MUSE

2021年2月21日(日)岡山:YEBISU YA PRO ※2部制

2021年月23日(火祝)静岡:LIVE ROXY SHIZUOKA ※2部制

2021年2月26日(金)兵庫:神戸VARIT.

2021年月1日(月)北海道:札幌 cube garden



<リリース情報>



さなり

「2FACE feat.SKY-HI」

発売中



収録曲:

1. 2FACE feat.SKY-HI

2. Sublimate

3. Future(redoing)



・Official Site:https://sanaridayo.com