自分だけのデジタル応援グッズで『ANIMAX MUSIX』を盛り上げよう♪

2021年1月30日(土)、1月31日(日)の2日間にわたり開催するアニメミュージックの祭典『ANIMAX MUSIX 2021 ONLINE supported by U-NEXT』は、ファンの応援をアーティストに届け、ライブ会場のビジョンに表示する次世代のデジタル応援グッズ「デジ花・デジフラ」の販売を開始した。



「デジ花・デジフラ」(デジタルスタンド花・デジタルフラッグ)とは、ファンが自分でデコレーションをして、推しのアーティストに贈ることができるデジタル応援グッズ。自分だけのオリジナルの応援アイテムが作れるだけでなく、ライブ当日に、贈ったアーティストのライブ会場のビジョンに「デジ花・デジフラ」が表示される(※)。

新型コロナウイルスの影響により多くの人が集まることが難しくなった状況で、ファンとアーティストの距離を縮める、新しい取り組みとして始動した本サービス。ファンの力でアーティストのパフォーマンスを応援する機会を楽しもう!



【応援対象アーティスト】

DAY 1:Happy Around! from D4DJ、OxT、伊藤美来

DAY 2:Morfonica、富田美憂、高槻かなこ

※「デジ花・デジフラ」は、必ず表示されるとは限らない。



2021年は「繋がる!一緒に創る!」をテーマとして、インタラクティブなコミュニケーションと臨場感を伝えていく、オンラインならではの『ANIMAX MUSIX』。イベントの開催が待ち遠しい!



>>>デジ花・デジフラの購入、投稿方法画像を見る