『マンダロリアン』のザ・チャイルドが様々なポーズでフィギュア化！

『スター・ウォーズ』シリーズのスピンオフドラマ『マンダロリアン』に登場するザ・チャイルドが、メディコム・トイのミニサイズフュギュアUDF(ウルトラディテールフィギュア)になって発売される。



『マンダロリアン』は『ジェダイの帰還』(エピソード6)と『フォースの覚醒』(エピソード7)の間の出来事を描く連続ドラマ。離散してしまった戦士集団「マンダロリアン」の一員マンダロリアンと、ヨーダと同じ種族の子供ザ・チャイルドの旅を描く物語だ。

(C) & TM Lucasfilm Ltd.



UDF THE CHILD/メディコム・トイ/各1500円+税/2021年7月発売予定/ミニサイズの固定フィギュア。各全高約7センチ。

それぞれポーズや表情が異なるDrink、Look-Up、with Ball、Force、Smileの全5種がラインナップされている。



UDFではスヌーピーや藤子・F・不二雄作品など、様々なアイテムが展開されている。またメディコム・トイでは、UDFよりサイズの大きいソフビフィギュアのVCD(ヴァイナルコレクティブルドールズ)や、アーティスト系のスタチューなども発売している、ここではそれらの新製品情報をお届けしよう。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC



UDF PEANUTS SERIES 12/メディコム・トイ/1800円+税(★)、1500円+税(●)/

2021年8月発売予定/スヌーピーでおなじみ『PEANUTS』(邦題『ピーナッツ』など)のミニサイズのフィギュア。各全高約4.2~12センチ。今回は1950年代の初期デザインのスヌーピーが2種ラインナップ入りしている。

50's SNOOPY & LINUS、50's CHARLIE BROWN & SNOOPY、PSYCHIATRIC HELP LUCY、SKIER SNOOPY、SNOOPY WITH LINUS BLANKET、YUKATA SNOOPY の全6種。

(C)Fujiko-Pro



UDF「藤子・F・不二雄作品」シリーズ14/メディコム・トイ/各1000円+税(1)(2)(3)、各1500円+税(4)(5)/2021年1月発売予定/『ドラえもん』のキャラクターを立体化したミニサイズのフィギュア。各全高約2.5~8.7センチ。

ドラえもん(ポケットサーチ版)、にこやかドラミ、お昼寝ドラえもん、ジャイアン(ツチノコ見つけた!)、ドラえもん & のび太(スモールライト)の全5種。

(C) 2021 Peanuts Worldwide LLC



VCD BILLIONAIRE BOYS CLUB ASTRONAUT SNOOPY/メディコム・トイ/1万1800円+税/2021年2月発売予定/アパレルブランド「BILLIONAIRE BOYS CLUB」(ビリオネア・ボーイズ・クラブ)デザインのスヌーピーを立体化したソフビフィギュア。スーツ部分は布を使用。全高約22.5センチ。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BILLIONAIRE BOYS CLUB FLAGSHIP STORE & ONLINE STORE、他一部店舗にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、ビリオネア・ボーイズ・クラブ / アイスクリーム東京 03-5770-0018

ANDRE (C)



VCD ANDRE BALL W SIZE BLUE/メディコム・トイ/2万2000円+税/アーティストのアンドレ・サライヴァがデザインしたANDRE BALLを通常版(「VCD ANDRE SARAIVA MR. A BALL」)の約2倍サイズで立体化したソフビフィギュア。全高約28センチ。今回のカラーは青。

ECサイトのMEDICOM TOY at RESTIR、他一部店舗にて発売。



VCD Pachypodium Gracilius AUTUMN LEAVES/メディコム・トイ/1万2800円+税/2020年1月発売予定/人気の塊根植物パキポディウム・グラキリスのソフビフィギュア(鉢部分はABS樹脂製)。今回は秋になって葉が黄色くなった状態を再現。全高約21センチ。

パーツに分解すると、鉢部分は一般の植物用植木鉢として使用できる。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Botanize直営店舗 & ONLINE STORE(botanize.jp)にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、Botanize order@anea.jp



BOTANIZE POT BLACK / PINK / EMERALD GREEN/メディコム・トイ/各3800円+税/2021年1月発売予定/「VCD Pachypodium Gracilius」シリーズでメディコム・トイとコラボした植物ショップBOTANIZE (ボタナイズ)のロゴが入った植木鉢。全高約8センチ。

実は「VCD Pachypodium Gracilius」の鉢部分と同じ造形になっており、「VCD Pachypodium Gracilius」シリーズの鉢部分の色替えカスタマイズが可能。もちろん、一般の植物用の植木鉢としても使用できる。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、Botanize直営店舗 & ONLINE STORE(botanize.jp)にて発売。

(問)メディコム・トイ ユーザーサポート 03-3460-7555、Botanize order@anea.jp

(C)/(R)/TM The ANDY WARHOL Foundation for the Visual Arts, Inc.

(C) NOWHERE Co., Ltd. All rights reserved.

MEDICOM TOY LIFE Entertainment TM & (C) 2005-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



MLE x BAPE(R) ANDY WARHOL ABC BANANA CUSHION/メディコム・トイ/各1万1000円+税(S)、各1万4000円+税(M)、各2万2000円+税(L)/2021年2月発売予定/アーティストのアンディ・ウォーホルが描いたバナナを立体化したMLE(メディコム・トイ ライフ エンターテインメント)のクッションと、アパレルブランドA BATHING APE(R)(ア・ベイシング・エイプ(R))のコラボアイテム。サイズS、M、Lの3種、カラーGREEN CAMO、BLUE CAMO、PINK CAMOの3色あり。

メディコム・トイ直営店舗及びオンラインストア各店、BAPEXCLUSIVE TM 青山及びBAPE.COM WEB STOREにて発売予定。

(C) MMXXI Full Colour Black Ltd.

Sync.TM & (C) 2013-2021 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.



Sync. BOMB HUGGER (GESSO Ver.) (左)、Sync. Flying Balloons Girl(GESSO BLACK Ver.)(右)/メディコム・トイ/各5万8000円+税/2021年2月発売予定/アーティストのバンクシーのグラフィティにインスパイアされたスタチュー。下地剤として使われる塗料GESSO (ジェッソ)をイメージしており、表面は粗く凸凹に仕上げられている。左全高約32センチ、右全高約48センチ。

表参道ヒルズのMEDICOM TOY PLUS、渋谷PARCOの2G TOKYO、心斎橋PARCOの2G OSAKAにて数量限定発売、なくなり次第終了。



今回紹介したアイテムの中の「VCD Pachypodium Gracilius」は、例えば漫画『ジョジョリオン』のロカカカの木のような架空の植物ではなく、純粋に実在の植物であり、特になにかのキャラクターというわけではない。VCDの中でもかなり変わり種のアイテムである。

だが2020年10月発売の第1弾は非常に好評だったとのこと。それから立て続けにバリエーションが発表されており、今回の「VCD Pachypodium Gracilius AUTUMN LEAVES」で早くも4種目となる。

これからもカラーバリエーションが増えていくのか、それとも新規造形の別の植物のVCDが登場するのか、今後の展開に注目したい。





※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



