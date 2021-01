『ザ・ボーイズ』のホームランダーがアクションフィギュアに！

海外ドラマ『THE BOYS』(邦題『ザ・ボーイズ』)の登場人物ホームランダーがメディコム・トイのアクションフィギュアMAFEX(マフェックス)になって発売される。



『ザ・ボーイズ』はダイナマイト・エンターテインメント社の同名アメリカンコミックを原作とした連続ドラマ。アメリカンスーパーヒーローを題材としたブラックコメディだ。

舞台は企業がスーパーヒーローチームを管理する世界。ヒーローチーム「セブン」は人々から崇拝されていたが、その実体は権力や欲に囚われ腐敗していた。

セブンのリーダーであるホームランダーも、内心では民衆を見下し、他人に対する思いやりを一切持ち合わせないという人格に問題のある人物であった。そして自分達の利益のために裏では罪もない人々をも犠牲にしていた。

ビリーことウィリアム・ブッチャー率いる非能力者のチーム「ザ・ボーイズ」は、「セブン」への復讐を果たすべく戦いを始める。



今回フィギュアになるホームランダーは、そのいかにもスーパーヒーロー然とした姿とは逆に、物語上では悪役である。だが悪役ながらも『ザ・ボーイズ』というドラマを象徴するキャラクターなのだ。

THE BOYS TM (C) 2021 Sony Pictures Television Inc. and Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.



MAFEX HOMELANDER/メディコム・トイ/8800円+税/2021年11月発売予定/海外ドラマ『ザ・ボーイズ』のホームランダーをアクションフィギュア化。全高約16センチ。

胸元差し換えパーツ付属。マントは布製、端にワイヤー入りで形状を固定できる。

スーツの細かい表皮パターンも忠実に再現。表情パーツは目から熱線を放つ状態を含め全3種。



メディコム・トイではMAFEX以外にも『ザ・ボーイズ』のアイテムを発売予定だ。続けてその情報をお届けしよう。

BE@RBRICK Billy Butcher 400%/メディコム・トイ/1万円+税/2021年6月発売・発送予定/『ザ・ボーイズ』で非能力者のチーム「ザ・ボーイズ」を率いるビリーことウィリアム・ブッチャーをクマ型ブロックタイプフィギュアのBE@RBRICK(ベアブリック)で再現。全高約28センチ。

メディコム・トイ直営各店舗、及びメディコム・トイ運営オンラインストア各店、他一部店舗にて2021年1月24日(日)00:00から2021年2月10日(水)23:59まで注文受け付け。

BE@RBRICK HOMELANDER 400%(左)、1000%(右)/メディコム・トイ/1万円+税(左)、5万2000円+税(右)/2021年5月発売・発送予定/ドラマ『ザ・ボーイズ』のホームランダーをベアブリック化。400%全高約28センチ、1000%全高約70センチ。

2021年1月10日までで受注期間は終了しているが、5月に一部店舗にて追加販売される。

BE@RBRICK SERIES 41/メディコム・トイ/各450円+税/発売中/ベアブリックのシリーズ第41弾。ホームランダーもその中の1種としてラインナップされている。各全高約7センチ。

ほかには漫画『ねじ式』『監督不行届』やアニメ『ちびまる子ちゃん』『トムとジェリー』、世間で話題の妖怪アマビエなどがモチーフとなっている。どれが出るかお楽しみのブラインドパッケージ仕様だ。



MAFEX化されるキャラクターが先だってベアブリック化される、という例は過去にもあった。『チコちゃんに叱られる!』のチコちゃんなどである。もちろんそうではない例の方が多いのだが、「ひょっとしたらこれもMAFEX化されるかも?」と考えながらベアブリックのラインナップを眺めるのもおもしろいかもしれない。



※一部の写真は監修中のサンプルで、発売商品とは一部異なる場合あり。また画像上の各商品のサイズ比は、実際の商品と異なる場合あり。



