ローランド「毎朝キャビアを30g食べています」イチオシの“キャビア美容法”とは？

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月17日(日)の放送では、美容初心者の男性におすすめのアイテムと、驚きのアンチエイジング法について語りました。ROLANDさん広海:今から美容をはじめたい男性は、何からすればいいですか?ROLAND:ファンデーションは結構おすすめです。広海:なるほど! でも、私はやってるけど、まず最初にメンズが取り入れるのにファンデっていけるかな?ROLAND:上級者過ぎかな? でも、女の子って結構、男性の肌を見ませんか?すみれ:たしかに。広海:見る?すみれ:見る!!ROLAND:意外と男性の肌を見ている女の子は多いんです。日やけ止めも含まれているファンデーションやBBクリームを塗るだけで、肌がワントーン明るくなりますし。僕が最初に始めた化粧も多分ファンデーションです。すみれ&広海:へえー!!ROLAND:自分とは遠い存在のように思うかもしれませんが、ファンデーションを塗ってみると「意外と肌がきれいだな。清潔感があるように思われるからいいじゃん」ってなりますね。営業職の方でファンデをされている方も多いと聞きますし、いいと思います。すみれ、ROLANDさん、広海広海:ROLANDさんの素肌、多分きれいですよね?ROLAND:まあね(笑)。広海:アンチエイジングなどはされていますか?ROLAND:これを言うと、みんなに笑われるんですけど、「キャビアが結構美容にいい」という話を聞いて……。広海:チョウザメの卵ですよね。ほんと(笑)?ROLAND:俺、結構形から入るタイプだから……。広海:でも待って! その美容方法、全然身近じゃない(笑)! キャビアをどうするんですか? まさか塗るの?ROLAND:いや、毎朝30g食べています。すみれ:へえー!広海:30gって……結構な量ですよ?ROLAND:塩分が少し高かったりはするのですが、美容にとてもいいということで、僕は毎日食べています。でも、キャビアを食べるようになってから、めっちゃモテるようになりました。広海:えっ! 本当(笑)?ROLAND:うん、本当に。広海:まあいいや。キャビアで自信が出るんだったら、キャビアでも何でもいいわよ。すみれ:そうだね。ROLAND:モテ過ぎて、最近は“ドッキリじゃないのか?”って本当に心配している。広海:でも、塩分がすごいから、むくみません?ROLAND:そう。だから、塩分を他の食事で落とさなきゃいけないけど、僕は「キャビア美容法」を結構おしています。広海:えー! でも、ごめんなさい!「明日から試してみます」って言えない(笑)。次回1月24日(日)放送のゲストは、堀田茜さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/