BAND-MAID・小鳩ミクは“憑きやすい人”!?「一緒にいる人の不幸を吸っちゃうらしいですっぽ」

ロックバンド MUCCのヴォーカル・逹瑯がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「JACK IN THE RADIO」。1月16日(土)の放送では、5人組バンド・BAND-MAIDから小鳩ミクさん(Vo&Gt)が登場! “定期的に不運に見舞われやすい”という話について伺いました。小鳩:もともと小鳩、定期的によくわかんない不運が多い時期があるんですっぽ。それで、メンバーから「小鳩、そろそろお祓いに行きなさい」って。逹瑯:そういう霊感だったり、“憑きやすい”って言われることとかあるの?小鳩:小鳩はまったく見えないんですけど、見える方とかに「え、小鳩ちゃんって憑いてる人?」とか言われたりして。「知らないっぽ」みたいな(笑)。見える人とか、そういう系の人に言われることは昔からよくあったんですっぽ。逹瑯:やっぱり肩幅が広いから乗りやすいんだろうね。「もののけ姫」のこだまみたいのがいっぱい乗ってんだよ(笑)。小鳩:それはそれで、ちょっと嫌ですっぽね(笑)。でも前から言われていて、小鳩はそんなに自分で見えるわけでもないですし、気にしたこともなくて。それで最近、あおり運転に巻き込まれてしまったりとか、よくわからない虫に刺されたら毒虫だったりとかいろいろあって、(そのことを)メンバーに言ったら「たぶんそれはヤバいのが憑いているから(お祓い)行きなさい」って言われて。逹瑯:具体的にはどうやって除霊すんの?小鳩:除霊師さんがいるところを調べて。神社とかにはよくお祓いとか祈祷に行ったことはあったんですけど、“ちゃんとした霊媒師さんにみてもらったことはないな”って思って、予約がなかなか取れないような有名な人のところに行ったんです。そうしたら、その人に「あなたは憑きやすい人なんだから、ちゃんとして」ってちょっと怒られて。“ちゃんとして!?”と思って(笑)。逹瑯:どうやってちゃんとするんだろうね(笑)。小鳩:「どうしたらいいですか?」って聞いたら、「お守りを離さずに持ち歩きなさい」とか、「お塩を家のなかに角を立てて置いて」とか。「逆に今までどうやって過ごしてきたの?」って言われましたっぽ(笑)。逹瑯:すごいね、そんなに憑きやすいんだね。小鳩:自覚はないんですけど、一緒にいる人の不幸を吸っちゃうらしいですっぽ。逹瑯:じゃあ周りの人が幸せになるんだ?小鳩:そう……それがショックで(笑)。メンバーにそれを言ったら「やっぱり。だから私たち幸せなんだ!」って言われました。“複雑!”と思って(笑)。人を幸せにする代わりに自分が不幸になるっていう。逹瑯:でも、それで自分の不幸を跳ね除けちゃうとさ、バンド全体の運気がさがるかもしんないよ(笑)?小鳩:それはそれで困るっぽね。どうにかいい方法ないかなぁ(笑)。◎1月23日(土)放送の「JACK IN THE RADIO」は、THE冠の冠徹弥さん(Vo)が登場。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:JACK IN THE RADIO放送日時:毎週土曜25:30~26:00パーソナリティ:逹瑯(MUCC)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jack