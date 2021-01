ローランド「学生時代は、めっちゃ真っ黒でした」“美白”に目覚めたきっかけを語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月17日(日)の放送では、普段使っている美容アイテムと“日焼け”について語りました。広海:ROLANDさんはファンデーションを塗られていますが(※前の記事のURLが入ります)、他に使っているアイテムはありますか?ROLAND:日やけ止めですね。“白い自分でいたい”っていうのがあるので。広海:やっぱり日やけはしないんですね。人生で一度も日やけしたことはないんですか?ROLAND:学生時代は、めっちゃ真っ黒でした。すみれ:へえー! イメージがない!広海:もう、日やけ肌にうんざりしちゃったんですか?ROLAND:いや、白いほうがかっこいいなって。年数が経てば、価値観は変わりますよね。“ちょっと白いのもいいな”と思い始めて。昔は肌が本当に黒かったので、暗闇のなかでは“歯だけしか見えない”みたいな。広海:歯だけ浮いて見えるやつですね(笑)。ROLAND:それだけ真っ黒だったんですけど、今はできるだけ白い肌をキープするためになるべく日傘を差したりしていますね。広海:努力がすごい!広海:あと、今、マスク生活が続くので、メンズでも特にアイブロウを気にされている方も多いかと思うんですが、ROLANDさんは?ROLAND:眉毛、そうですね。眉毛って結構、気を遣わない人が多いですけど、僕は、うっすらアートメイクをやって、その上からアイブロウメイクで足してますね。広海:アイブロウで何かこだわりとかはありますか?ROLAND:個人的に、「金髪の黒眉毛」はちょっとダサいな、と思っていて(笑)。それにならないようにしてるのと、僕は薄い色じゃないと顔がちょっと濃くなり過ぎるんで、すごく薄いブラウンを使うようにしてますね。広海:皆さんやりがちですよ! 明るい髪色に黒眉毛。気をつけてくださいね(笑)。すみれ:でも、私のまわりでも、男性でアイブロウだけしている人ってすごく多くて。アイブロウをちゃんとするだけで、顔がとってもシュッとしてかっこよくなるなって思う。ROLAND:そうですよね。清潔感も出るし、顔が凛々しく整って見えるしね。広海:ですね、かっこよくなりたいメンズの皆さん、ぜひアイブロウから取り入れてみてほしいですね。次回1月24日(日)放送のゲストは、堀田茜さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/