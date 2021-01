Apple Music、ゼイン・ロウによるビリー・アイリッシュ独占インタビュー映像公開

Apple Musicにて、ビリー・アイリッシュの独占インタビュー映像が公開された。



スペイン出身のシンガー・ロザリアと共演した最新シングル『Lo Vas A Olvidar』を発表したビリー・アイリッシュ。今回Apple Musicで公開されたインタビュー映像「Billie Eilish on Lo Vas A Olvidar with Rosalía」では、人気DJゼイン・ロウがインタビュアーを勤めている。



ビリーは、今回スペイン語の曲をリリースしたことについて、「ロザリアは、私が今まで試したことないことをやるきっかけを与えてくれた」、「ロザリアは『英語で歌おう』と言ったんだけど、私は、『ノー、ノー、スペイン語で歌うべきよ。とても美しいわ』と答えたの」と、ビリーの発案であったと語った。また、「英語以外の言語の曲がとても好き。私自身がぜんぜん話すことのできない言語で好きな曲がたくさんあるの。色々な言語の曲から大きな影響を受けているの」と、これからの新しい試みについて語っている。





<公開情報>



Apple Music

「Billie Eilish on Lo Vas A Olvidar with Rosalía」



公開日:2021年1月22日(金)



Apple Musicビリー・アイリッシュ アーティスト・ページ:https://music.apple.com/jp/artist/%E3%83%93%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5/1065981054?ls=1