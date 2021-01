郷ひろみ、シングル曲オンリー公演を収録した映像作品発売

郷ひろみが、2021年3月31日に最新ライブ映像作品『Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 ”The Golden Hits”』を発売する。



2020年から開催されている郷ひろみの全国ツアー「Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 ”The Golden Hits”」は、シングルナンバーのみをパフォーマンスする講演となった。



映像作品には、ライブ本編に加えてリハーサルの模様などを収録した特典映像、郷ひろみとコンサートツアースタッフによる副音声解説やライブCDも収録されている。





<リリース情報>



郷ひろみ

最新ライブ映像作品『Hiromi Go Concert Tour 2020-2021 ”The Golden Hits』



発売日:2021年3月31日(水)

【DVD+CD】

価格;9200円(税込)



【Blu-ray+CD】

価格;10200円(税込)



郷ひろみオフィシャルサイト:https://www.hiromi-go.net/