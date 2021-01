フェラーリの女性ドライバー育成プログラム 記念すべき初契約は16歳に

16歳のマヤ・ウィグがフェラーリで新たな歴史を刻もうとしている。スペインで生まれ、ベルギー人の母親とオランダ人の父親を持つ彼女は、フェラーリドライバーアカデミー(FDA)に参加した最初の女性ドライバーに選ばれた。



マヤは、FIAの「Girlson Track-Rising Stars」プログラムの最終段階として、マラネロのスクーデリア本部で先週開催された評価キャンプで他の女子よりも優れていた。このイニシアチブは、FDAと協力してモータースポーツ委員会のFIA女性によって設立されたもの。モータースポーツの世界における女性の活躍を促進し、プロドライバーとしてのキャリアを歩む12歳から16歳までの才能のある女子をサポートすることを目的としている。



彼女は父親からモータースポーツへの情熱を受け継ぎ、7歳のときに初めてカートを試し、恋をした。 2011年のクリスマスには、自分用のカートが与えられ、それ以降、彼女をレースから遠ざけるものはなかった。レースで感じるアドレナリンが大好きだという。彼女はまた、常に学び、改善しようと努めて、自分が行うすべてのことに全身全霊で取り組んでいると話す。彼女のお気に入りのドライバーはもちろん、元FDAの生徒であり、現在のスクーデリア・フェラーリのドライバーであるシャルル・ルクレールである。



【レースを愛する16歳女性ドライバー】(写真13点)



ウォイグと17歳になったばかりのフランスのドリアーヌ・ピン、ブラジル人のアントネラ・バッサーニ(14歳)、ジュリア・アユブ(15歳)の4人は、アカデミーでの生活に完全に没頭し、純粋なスピードだけでなく、今後の可能性を確認することを目的とした一連のテストを受けた。候補者の若さを考えると、FDAのエキスパートにとってこれらは重要な要素である。



ファイナリスト4人全員とスクーデリア・フェラーリスポーツディレクターのローラン・メキーズを含む全員がリモートでつながった最終イベントで、FIA「Girls on Track – Rising Stars」コンテストでマヤが優勝を獲得したと告げられた。この発表は、「FIA Women in Motorsport Commission」とFDAソーシャルメディアチャネルでオンライン放送された。マヤは2021学年度の開始に向けて、数日後にマラネロに戻る。彼女を待っているのは、FIAによって認定されたF4チャンピオンシップのひとつに参加することを含む、トレーニングプログラムだろう。



すべての候補者が非常に好成績を収めたため、勝者を選ぶのは簡単ではなかった。このため、フェラーリは、700馬力以上を発揮し、有名なフェラーリチャレンジで使用される488チャレンジEVOですべてのテストを提供することを決定した。ワンメイクシリーズは、ヨーロッパ、北米、アジア太平洋の3大陸で開催され、イギリスでは地域選手権が開催され、世界規模で開催される。



FIA「Girls on Track – Rising Stars」はまだ終わったばかりだが、FIA Women in Motorsport Commissionポータルで2回目のエントリーがまもなく再開される。このように再び4人の新しい候補者がマラネロにやって来て、フェラーリドライバーアカデミーに参加する2番目の若い女子としての場所を求めて戦う。



ジャン・トッドFIA会長

「これはマヤ・ウィグのキャリアにおいて重要な瞬間です。この最終選考に到達した4人のドライバー全員を心から称賛します。 このプログラムは、スポーツにおけるジェンダーの多様性をサポートするという私たちの取り組みのキーです。このような革新的で前向きなイニシアチブを受け入れるために、私たちに加わってくれたすべてのパートナー、そしてフェラーリドライバーアカデミーに感謝します」



マッティア・ビノット スクーデリアフェラーリチームプリンシパル兼マネージングディレクター

「これは、F1チームの未来のドライバーを形作るために2019年に設立されたスクーデリア・フェラーリとそのアカデミーであるFDAの歴史における重要な瞬間です。現在、「Girls on Track-Rising Stars」プログラムでのFIAとのパートナーシップのおかげで、初めて女性ドライバーがフェラーリドライバーアカデミーに参加します。彼女はマヤ・ウォイグであり、今年は私たちと一緒に進歩し、FIAによって認定されたF4チャンピオンシップのひとつに参加します。これは、F1への最初のステップと見なされているカテゴリーです。マヤの活躍は、F1コミュニティ全体でサポートされているハッシュタグ#weraceasoneに沿って、モータースポーツをますます包括的にするというスクーデリアの取り組みを明確に示しています。したがって、このプロジェクトはFDAの年の始まりを示す新しい要素であり、大成功を収めています。19人の学生のうち5人がF1に参加し、そのうち4人(グリッド全体の20%)が今シーズン、モータースポーツのトップレベルでレースをします」



マルコ・マタッサ フェラーリドライバーアカデミー長

「マヤをフェラーリドライバーアカデミーに迎えることをとても嬉しく思います。私たちは彼女の献身と準備、身体的な観点から、そして彼女の競争へのアプローチにも感銘を受けました。シングルシーターでの経験は非常に限られていましたが、彼女はスピードが速く、与えられた指示をすぐに実行できました。この姿勢は、彼女がトラックの内外で生み出した結果、そして彼女のオープンで断固とした性格とともに、マヤがFDAで私たちと一緒に冒険を始める準備ができていると結論付けました」



マヤ・ウィグ FDAドライバー

「私はこの日を決して忘れません!フェラーリドライバーアカデミーに参加した最初の女性ドライバーになれたことをとてもうれしく思います。 FIA「GirlsonTrack – Rising Stars」プログラムの最終ステージで優勝したことで、レーシングドライバーになるという夢を追求することが正しかったことに気づきました。私はフェラーリドライバーアカデミーのユニフォームを着るに値するよう全力を尽くします。マラネロで、シングルシーターレース 最初のシーズンへ向けて準備を始めるのが待ちきれません」