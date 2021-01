今井美樹「2021年も頑張ろうね！」コロナ禍の1年を振り返り、新年への思いを語る

歌手で女優の今井美樹がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの番組「LOVE UNITED」。この番組では、10年後、100年後にも歌い継がれ、人々の心に響く愛を歌った“LOVE SONG”の数々を紹介しています。2020年12月の放送では、今井の好きな音や新録した「PIECE OF MY WISH」のこと、そして自身の2020年を振り返りました。2020年12月6日(日)の放送では、20歳の男性リスナーからのメッセージを紹介しました。<リスナーからのメッセージ>アルバイト先で知り合った1歳年上の彼女のことです。アルバイト先の飲み会に嫌々参加したのですが、偶然、彼女も参加していて話す機会がありました。そこで大学も学部も同じことを知り、それがきっかけでよく話をするようになり、数ヵ月後には付き合うまでに発展しました。彼女は、今まで無色だった私の生活に色を与えてくれました。水の上に1滴の絵の具を垂らしたときのような……。付き合って1年と少しが経ちますが、いまでも仲よくしています。そんなメッセージに今井は、「このフレーズを書いている彼が、この出会いによって自分のなかでいろいろなことが自然に、やわらかに、でもどんどん変化していることを素直に受け止めて、よろこんでいることが感じられて素敵だなと思います。きっとこの曲は、2人の思い出の曲なのかしら……」と思いを馳せつつ、リクエスト曲、エド・シーラン&ジャスティン・ビーバー「I Don't Care」をオンエアしました。なお、この日はトーマス・エジソンが1877年に蓄音機を発明した日で「オーディオの誕生日」。今井は「この発明がなかったら私たちはいま、こんなふうに、いろいろな場所で自由に音楽を楽しむことがなかったかもしれないと思うと、このオーディオの誕生日は私たちにとってはとても重要な日じゃないでしょうか」とコメント。また、「オーディオの誕生日」であると同時に「音の日」でもあると言い、それにちなんで自分が好きな“音”を紹介。「私は“潮騒”が好きですね。海の音というか、さざ波の音や水の音。川のせせらぎよりも、海の大きなゆったりとした波長というか、音の振幅というのかな……それがすごく落ち着くんですよね」と語ります。昨今、社会には多くのストレスフルな音が溢れているだけに「なにかがあったときに、“これを聴くと心が落ち着く……”というような、自分の好きな音があるといいですよね。私は、頭のなかでずっと、潮騒をめぐらせておこうと思っています」と話していました。2020年12月20日(日)の放送では、同年11月11日(水)にリリースしたニューアルバム『Classic Ivory 35th Anniversary ORCHESTRAL BEST』の収録曲から「PIECE OF MY WISH」の新録バージョンをオンエア。今井は、新録バージョンの「PIECE OF MY WISH」を聴きながら「これから、どんなふうに未来が描かれていくのかわかりませんが、新しい私たちの時代、未来に向けて、また新たな思いでこの曲を残していきたいというか、つなげてくれる、そんな曲が新たにできあがったなと思っています。みなさんの毎日のなかで、きっと温かく、さりげなく、静かに、だけど大きな力になって、そばにいさせてもらえる……そんな楽曲になっていると思います。ぜひ、そばに置いてあげてください」と語りました。2020年12月27日(日)の放送では、新型コロナウイルスにより激変した2020年を振り返りました。2020年2月にアルバム『Classic Ivory 35th Anniversary ORCHESTRAL BEST』のレコーディングが始まり、リリースを記念したコンサートを終えたのが11月末。「自分の音楽活動、そして音楽を伝えるという思いを、みなさまと共有しながら歩いた1年になりました。本当であれば、もっと前に一区切りしていたはずでしたが、いろいろな予定が変わってしまい……。この1年、本当に充実したという言い方が正しいのかわからないけど、大切な1年のなかで作った音楽、伝えたい音楽を、たくさんの人と共有しながら伝えられたことが、私にとってはとても意味のある1年になったと思っています」と回顧。「いろいろな不安、ネガティブな側面もあるけれど、結果的にプラスに導いてもらえたことは本当にありがたかった。とにかく、ここまでみんな一生懸命頑張ってきたことを、お互いに讃え合って、“2021年も頑張ろうね!”って思い合える私たちでいられたらいいですよね。少しでも心穏やかに温かな時間が、みなさまのもとに生まれていきますように心から願っています!」と語りました。<番組概要>番組名:LOVE UNITED放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:今井美樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lu/