◆ 新加入の吉川もA班スタート



西武は23日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。



ルーキーのA班抜擢は大卒野手のタイシンガー・ブランドン大河と若林楽人の2名に留まり、ドラフト1位の渡部健人はB班スタートに。



一方、投手では高卒3年目の渡邉勇太朗や高卒2年目の井上広輝、ハタチの上間永遠といった期待の若手をピックアップ。新加入の吉川光夫もA班に名を連ねた。





◆ A班参加選手（宮崎県日南市南郷中央公園）



＜投手＞ 17人

今井達也

渡邉勇太朗

髙橋光成

増田達至

宮川 哲

松本 航

浜屋将太

十亀 剣

平井克典

森脇亮介

佐野泰雄

伊藤 翔

田村伊知郎

井上広輝

吉川光夫

平良海馬

上間永遠



＜捕手＞ 4人

森 友哉

柘植世那

牧野翔矢

駒月仁人



＜内野手＞ 7人

山野辺翔

外崎修汰

源田壮亮

ブランドン大河 ☆

山田遥楓

川野涼多

中村剛也



＜外野手＞ 7人

栗山 巧

金子侑司

木村文紀

若林楽人 ☆

熊代聖人

岸潤一郎

高木 渉





◆ B班参加選手（高知県立春野総合運動公園）



＜投手＞ 19人

松坂大輔

佐々木健 ☆

内海哲也

小川龍也

榎田大樹

與座海人

本田圭佑

松岡洸希

武隈祥太

中塚駿太

齊藤大将

大曲 錬 ☆

粟津凱士

出井敏博

赤上優人 ☆

豆田泰志 ☆

東野 葵

大窪士夢

水上由伸 ☆



＜捕手＞ 3人

岡田雅利

齊藤誠人

中熊大智



＜内野手＞ 7人

山川穂高

渡部健人 ☆

佐藤龍世

山村崇嘉 ☆

呉 念庭

綱島龍生

長谷川信哉 ☆



＜外野手＞ 7人

鈴木将平

西川愛也

愛斗

戸川大輔

仲三河優太

川越誠司

宮本ジョセフ拳

