◆ 新加入の吉川もA班スタート
西武は23日、2月1日から始まる春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。
ルーキーのA班抜擢は大卒野手のタイシンガー・ブランドン大河と若林楽人の2名に留まり、ドラフト1位の渡部健人はB班スタートに。
一方、投手では高卒3年目の渡邉勇太朗や高卒2年目の井上広輝、ハタチの上間永遠といった期待の若手をピックアップ。新加入の吉川光夫もA班に名を連ねた。
◆ A班参加選手（宮崎県日南市南郷中央公園）
＜投手＞ 17人
今井達也
渡邉勇太朗
髙橋光成
増田達至
宮川 哲
松本 航
浜屋将太
十亀 剣
平井克典
森脇亮介
佐野泰雄
伊藤 翔
田村伊知郎
井上広輝
吉川光夫
平良海馬
上間永遠
＜捕手＞ 4人
森 友哉
柘植世那
牧野翔矢
駒月仁人
＜内野手＞ 7人
山野辺翔
外崎修汰
源田壮亮
ブランドン大河 ☆
山田遥楓
川野涼多
中村剛也
＜外野手＞ 7人
栗山 巧
金子侑司
木村文紀
若林楽人 ☆
熊代聖人
岸潤一郎
高木 渉
◆ B班参加選手（高知県立春野総合運動公園）
＜投手＞ 19人
松坂大輔
佐々木健 ☆
内海哲也
小川龍也
榎田大樹
與座海人
本田圭佑
松岡洸希
武隈祥太
中塚駿太
齊藤大将
大曲 錬 ☆
粟津凱士
出井敏博
赤上優人 ☆
豆田泰志 ☆
東野 葵
大窪士夢
水上由伸 ☆
＜捕手＞ 3人
岡田雅利
齊藤誠人
中熊大智
＜内野手＞ 7人
山川穂高
渡部健人 ☆
佐藤龍世
山村崇嘉 ☆
呉 念庭
綱島龍生
長谷川信哉 ☆
＜外野手＞ 7人
鈴木将平
西川愛也
愛斗
戸川大輔
仲三河優太
川越誠司
宮本ジョセフ拳
◆ 新加入の吉川もA班スタート