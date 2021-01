『そふび道』NEWS■『恐竜100万年』「ケラトサウルス」30センチスタチューが予約受付中！

昨年の生誕100年を記念して、海外メーカー・スターエーストイズが続々とハリーハウゼンキャラをスタチュー化しているが、新たにポリスタトーン製「『恐竜100万年』ケラトサウルス スタチュー」を国内販売担当のX-PLUSを窓口に予約受付中だ!



ケラトサウルスは、怪獣&モンスター好きなら誰もが大好きな、ストップモーションアニメの巨匠レイ・ハリーハウゼンが特撮を手掛けた1966年公開の不朽の名作『恐竜100万年』に登場し、トリケラトプスと死闘を演じた。



そんなケラトサウルスを全高約32センチの大ボリュームで再現! ハリーハウゼン創造の人気キャラ「サイクロプス」「イーマ竜」もスターエーストイズによってフィギュア化されたが、こういう「恐竜」たちもフィギュア化してくれるのは本当にうれしい! ハリーハウゼンファンとしてはもちろん「恐竜」好きにもたまらない一品だ!



ポリストーン製でずっしりとした重みも「恐竜」らしくて実にいい! スタチューには現題である「ONE MILLION YEARS B.C」ロゴを刻んだジオラマ専用ベースとミニチュアサイズの「原始人(男女)が付属。ちなみに一般ホビーショプでも同時期に同仕様のモノが発売予定だ。



