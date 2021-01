ゲッターズ飯田が占う2021年「“庶民の時代”が来ます」…占い的には、どんな年になる!?

鈴木おさむと陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送番組「JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park」。音楽配信サービスSpotify 協力のもと、今週アクセスが急上昇した上位 20 曲を生放送でカウントダウン。2020年12月18日(金)放送のゲストは、占い師のゲッターズ飯田さん。2021年の運気や、東京2020オリンピック、2021年のラッキーなことなどについて伺いました。おさむ:飯田くんとは15~16年くらいの付き合いになります。毎年この時期に僕の番組に出てもらっているんですけど、昨年出演してもらったときは「2020年はすべての価値観が変わると」と言っていたよね?飯田:そうですね。200年に1回ぐらいの、ちょうど時代の変わり目みたいなところです。おさむ:明治維新以来の変化があるとかって言っていました。それを聞いたときには、さすがにいやいや……飯田さん……!と思いましたけど。僕の知り合いに占いマニアがいるんですけど、2019年~2020年の年末年始に、そのことを言っていたのは飯田さんだけだって。2020年は、200年に一度の大きな変わり目の年なんだけど、まだこれからなんでしょ?飯田:脅すわけではないのですが、まだこれからです。2020年12月21日~2021年1月7日ぐらいに、本格的に大きな変わり目が始まります。ただ、全部が悪いというわけではありません。2021年は、もともとのことを言うと、種まきというか再生というか、新しいものに変わっていく年です。古いものが切り替わって次に進むという部分では変化があります。良いことで言うと、(2020年の)2月、3月に起きたことは、12月と年末年始に大きくなりますとは出てはいます。大きくなるっていう意味は、“ワクチンができて、対策ができますよ”という形が1つできること。ワクチンは一気に世界にまわらないので、1、2年かけてまわるような、きっかけとなるプラスの部分も一応あります。おさむ:ゲッターズ飯田の占い的には、オリンピックってどうなると思います?飯田:無理矢理やるとは聞いていますけど、占い的には、今はやらないほうがいいんですよね。おさむ:やっぱりそうなんだ。飯田:2023年のフランス(・パリ)オリンピックの年に日本で開催するか、もう少し時期をずらしたほうが本当はいいんですけどね。おさむ:占い的には、そうなっているんだ。飯田:来年は、古い形が1つ終わるという意味もあります。そこでオリンピックを開催すると、“やらないほうが良かったね”となる可能性はあると思います。飯田:占い上で言うと“人脈”が大事になります。ネットやテレビの情報を鵜呑みにするよりも、周りの人とのコミュニケーションをしっかり取って、きちんとした情報を得て動かないといけない。助け合い、つながり、愛……そういうことが大事になってきます。おさむ:最近、僕の周りの人が最近すごく言うんですけど、“情報”も“食事”と一緒だと。食事には、体にいいものと悪いものがあるじゃないですか? 情報も一緒で、これからの時代は、どうチョイスしていくかが、めちゃくちゃ大事だって言っていた。飯田:それがすごく大事になってきます。それを踏まえて“どうしていこうか?”って考えるほうがいいと思います。飯田:2021年はピンクとラベンダー、ネイビーが良いですね。あと、“庶民の時代”が来るので、あまり派手さが出ていない、庶民感覚的なものなどがいいですね。おさむ:庶民の時代ってどういうこと?飯田:一般的で、あまり差をつけないようなことです。今までの、トランプさんみたいな統率力がある人が上がってきて、みんなを押さえていくような感じから、横並びになってきます。“みんなそんなに目立たず、同じような価値観で楽しくやっていこう”っていうような、ちょっと横に広がるようなイメージです。贅沢もときどきはいいんですけどね。贅沢をすることがいいのではなくて、ちょっと庶民的な感覚で。おさむ:心の豊かさみたいなこと?飯田:そうですね。愛とか、恋とかが良い時代になってきますね。次回1月29日(金)のゲストは、YouTubeアナリスト・関口ケントさん、人気急上昇中のラッパーコンビ・DJ CHARI さん& DJ TATSUKIさん、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE・浦川翔平さんです。お楽しみに!<番組概要>番組名:JUMP UP MELODIES TOP20 supported by Ginza Sony Park放送日時:毎週金曜 12:00~14:55パーソナリティ:鈴木おさむ、陣(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/jump/