ローランド「誰も否定する権利はない」世の中の“ジェンダーレス化”への考えを語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、"現代ホスト界の帝王"と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月17日(日)の放送では、世の中のジェンダーレス化への考えや、男性のメイクやファッションについて語りました。広海:世の中のジェンダーレス化が進み、ROLANDさんのように、きれいに美しくいようとする男性が街にも増えてきました。ROLAND:今、このラジオを収録している原宿とか、特にね。広海:そうですね。メンズコスメのブランドもたくさん出てきていますが、ジェンダーレス化については、どう思われますか?ROLAND:先週お話した"女性のメイク"の話と似てくるのですが、自分のことを、より好きになれたり、自信を持てるようになるのなら、どんなファッションをしてもいいと思うし、どんなメイクをしてもいいと思う。今は、いろんなメイクやファッションをされている方もいますが、僕に対して「男が髪を伸ばして、金髪にしてチャラチャラして!」って言う人がいるように、「原宿系の派手な格好をして」とか「男なのにメイクして」という声も、一部ではありますよね。でも、当事者が「これで街を歩くのが楽しい」とか「この格好をすると、もっと自分らしくいられるんだ!」ということであれば、誰も否定する権利はないと思っています。広海:なるほどね。ROLAND:だから、自分のことを魅力的に思えるのなら、"好きな格好をしたらいいじゃん"って思います。そこに引け目を感じて卑屈になる必要はない。堂々としていればいい。僕は、誰が何と言おうと、この金髪のロングがかっこいいと思っているので、(もし人から何かを言われたとしても)「うるさい」「関係ない」という気持ちです。みんなも、自分がいいと思っているのなら、気にしなくていい、むしろその個性に自信を持ってほしいなと、僕は思いますけどね。すみれ:いいですね。広海:そう思います。すてきですね。広海:ROLANDさんは、メイクではファンデやアイブロウを取り入れられているとのことですが、一般の男性だと"ちょっとメイクをしてみたい"と思っても、なかなか踏み出しにくいというか、ファンデを使おうにも、自分の肌の色味が分からない……というお悩みも多いみたいで。ROLAND:ですよね。でも、お店に行ったり、美容部員さんに相談したりすると、意外と優しくしてくれるじゃないですか。広海:いや、ほんとにそうですよ。ここの@cosme TOKYOのお店でも、男性の方にも、もちろん女性と変わらないぐらい優しくしてくれる。ROLAND:僕もやっぱり、最初の恥ずかしさはね、やっぱあったけどな。すみれ:へえー! ROLANDさんでも恥ずかしさを感じたりするんですね(笑)。ROLAND:あるよ、でも、行ってみると、想像と違って意外と優しくしてくれて、色選びとかも、手に乗せて、「これぐらいのトーンがいいですね」とか、丁寧に教えてくれたんで。「あ、ここは開かれた世界だな」と思いましたね。広海:なるほど、メイクやスキンケアに関心のあるメンズの皆さんにも、ぜひお店に行ってみていただきたいですね。ROLAND:ぜひトライしてみてほしい。すみれ:私達がこのラジオを収録している、原宿の@cosme TOKYOへぜひ!次回1月24日(日)放送のゲストは、堀田茜さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!