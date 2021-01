RHYMESTERがMTVのアコースティックライブ企画「MTV Unplugged」に出演することが決定した。

「MTV Unplugged」は1989年にスタートしたMTVの名物企画。日本でも宇多田ヒカル、平井堅、西野カナ、KinKi Kids、秦基博といったアーティストたちが登場してきたが、国内のヒップホップグループが参加するのはRHYMESTERが初となる。

RHYMESTERはピアノ、ドラム、パーカッション、ベース、ギターにストリングスのカルテットを加えたバンドとともに収録に臨んだ。DJ JINは数種類のパーカッションを操りつつ、ターンテーブルを1つの楽器と見立てて、スクラッチを演奏に導入。「MTV Unplugged」が持つ基本精神を守りつつもヒップホップグループとしての矜持を保ったスタイルで、人気曲の数々を新しいアレンジで披露した。

ライブの模様は2月28日(日)21:00にMTVでオンエアされる。

「MTV Unplugged:RHYMESTER」セットリスト(放送楽曲は未定)

01. 午前零時 -Intro

02. ONCE AGAIN

03. Future Is Born

04. Back & Forth

05. 梯子酒

06. ザ・サウナ

07. グラキャビ

08. POP LIFE

09. グレイゾーン

10. ザ・グレート・アマチュアリズム

11. 耳ヲ貸スベキ

12. It's A New Day

13. The Choice Is Yours

14. カミング・スーン

15. ゆめのしま

16. B-BOYイズム

MTV「MTV Unplugged:RHYMESTER」

2021年2月28日(日)21:00~22:00