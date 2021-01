Jリーグは22日、2021JリーグYBCルヴァンカップの組み合わせおよび日程を発表した。

2020シーズン大会を制したFC東京は、ヴィッセル神戸、徳島ヴォルティス、大分トリニータと同組となった。なお、AFCチャンピオンズリーグ(ACL)に出場する川崎フロンターレ、ガンバ大阪、名古屋グランパス、セレッソ大阪はグループステージ免除となる。

組み合わせと日程は以下の通り。

◆■グループ組み合わせ

▼A

北海道コンサドーレ札幌

鹿島アントラーズ

アビスパ福岡

サガン鳥栖

▼B

FC東京

ヴィッセル神戸

徳島ヴォルティス

大分トリニータ

▼C

浦和レッズ

柏レイソル

横浜FC

湘南ベルマーレ

▼D

ベガルタ仙台

横浜F・マリノス

清水エスパルス

サンフレッチェ広島

◆■GS第1節

▼3月2日(火)

19:00 グループB 大分トリニータ vs ヴィッセル神戸(昭和電ド)

19:00 グループC 湘南ベルマーレ vs 浦和レッズ(レモンS)

▼3月3日(水)

18:00 グループA アビスパ福岡 vs 北海道コンサドーレ札幌(ベススタ)

19:00 グループA 鹿島アントラーズ vs サガン鳥栖(カシマ)

19:00 グループB FC東京 vs 徳島ヴォルティス(味スタ)

19:00 グループC 柏レイソル vs 横浜FC(三協F柏)

19:00 グループD 横浜F・マリノス vs ベガルタ仙台(ニッパツ)

19:00 グループD サンフレッチェ広島 vs 清水エスパルス(Eスタ)

◆■GS第2節

▼3月27(土)

14:00 グループA サガン鳥栖 vs 北海道コンサドーレ札幌(駅スタ)

14:00 グループB 徳島ヴォルティス vs 大分トリニータ(鳴門大塚)

14:00 グループD ベガルタ仙台 vs 清水エスパルス(ユアスタ)

14:00 グループD 横浜F・マリノス vs サンフレッチェ広島(ニッパツ)

15:00 グループC 浦和レッズ vs 柏レイソル(埼玉)

15:00 グループC 湘南ベルマーレ vs 横浜FC(レモンS)

18:00 グループA アビスパ福岡 vs 鹿島アントラーズ(ベススタ)

▼3月28日(日)

14:00 グループB FC東京 vs ヴィッセル神戸(味スタ)

◆■GS第3節

▼4月20日(火)

19:00 グループA 鹿島アントラーズ vs 北海道コンサドーレ札幌(カシマ)

▼4月21日(水)

19:00 グループA サガン鳥栖 vs アビスパ福岡(駅スタ)

19:00 グループB ヴィッセル神戸 vs 徳島ヴォルティス(ノエスタ)

19:00 グループB 大分トリニータ vs FC東京(昭和電ド)

19:00 グループC 柏レイソル vs 湘南ベルマーレ(三協F柏)

19:00 グループC 横浜FC vs 浦和レッズ(ニッパツ)

19:00 グループD 清水エスパルス vs 横浜F・マリノス(アイスタ)

19:00 グループD サンフレッチェ広島 vs ベガルタ仙台(Eスタ)

◆■GS第4節

▼4月28日(水)

19:00 グループA 北海道コンサドーレ札幌 vs アビスパ福岡(札幌ド)

19:00 グループA サガン鳥栖 vs 鹿島アントラーズ(駅スタ)

19:00 グループB ヴィッセル神戸 vs 大分トリニータ(ノエスタ)

19:00 グループB 徳島ヴォルティス vs FC東京(鳴門大塚)

19:00 グループC 横浜FC vs 柏レイソル(ニッパツ)

19:00 グループD ベガルタ仙台 vs 横浜F・マリノス(ユアスタ)

19:00 グループD 清水エスパルス vs サンフレッチェ広島(アイスタ)

19:30 グループC 浦和レッズ vs 湘南ベルマーレ(埼玉)

◆■GS第5節

▼5月5日(水・祝)

14:00 グループA 北海道コンサドーレ札幌 vs サガン鳥栖(札幌ド)

14:00 グループB 大分トリニータ vs 徳島ヴォルティス(昭和電ド)

14:00 グループC 横浜FC vs 湘南ベルマーレ(ニッパツ)

14:00 グループD 清水エスパルス vs ベガルタ仙台(アイスタ)

14:00 グループD サンフレッチェ広島 vs 横浜F・マリノス(Eスタ)

15:00 グループA 鹿島アントラーズ vs アビスパ福岡(カシマ)

15:00 グループB ヴィッセル神戸 vs FC東京(ノエスタ)

16:00 グループC 柏レイソル vs 浦和レッズ(三協F柏)

◆■GS第6節

▼5月19日(水)

19:00 グループA 北海道コンサドーレ札幌 vs 鹿島アントラーズ(札幌ド)

19:00 グループA アビスパ福岡 vs サガン鳥栖(ベススタ)

19:00 グループB FC東京 vs 大分トリニータ(味スタ)

19:00 グループB 徳島ヴォルティス vs ヴィッセル神戸(鳴門大塚)

19:00 グループC 浦和レッズ vs 横浜FC(埼玉)

19:00 グループC 湘南ベルマーレ vs 柏レイソル(レモンS)

19:00 グループD ベガルタ仙台 vs サンフレッチェ広島(ユアスタ)

19:00 グループD 横浜F・マリノス vs 清水エスパルス(ニッパツ)

◆■プレーオフステージ

第1戦 6月2日(水)or6月6日(日)

第2戦 6月12日(土)or6月13日(日)

◆■プライムステージ

▼準々決勝

第1戦:9月1日(水)

第2戦:9月5日(日)

▼準決勝

第1戦:10月6日(水)

第2戦:10月10日(日)

▼決勝

未定