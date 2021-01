『ヒプアニ レペゼンマルイ』開催！新作グッズ情報も

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業コンテンツ部は、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-レペゼン マルイ』にて新商品を販売。当イベントは2021年1月22日(金)より有楽町マルイ・名古屋セントラルパーク・なんばマルイ・博多マルイにて順次開催される。



2017年9月より始動した、音楽原作キャラクターラッププロジェクト ”ヒプノシスマイク”。日本のヒップホップシーンを牽引するラッパー・トラックメーカーがクリエイターとして参加した本格的な楽曲、その楽曲を歌い上げる個性的なキャラクター達は、いま若者を中心に爆発的な支持を得ており、原作CDの他にコミカライズ、アプリゲーム化、舞台化など、様々なメディアミックス展開を広げている。2020年10月からはTVアニメが放送され、大好評のうちに最終回を迎えた。



そしてこの度、ヒプノシスマイクエポスカードデビューを記念して、期間限定POP UP SHOPがオープン! ミニキャラ描き起こしイラストを使用したトレーディング缶バッジやトレーディングカップホルダー、クロッキー帳などオリジナルグッズの先行販売を実施する。



さらに通販での先行受注販売商品には、まんまる可愛いぬいぐるみマスコット「もちころりん」の新作「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- もちころりん Extra Wardrobe 02」も登場。1月22日(金)より各会場・マルイ通販サイト(マルイノアニメ ONLINE SHOP)にて販売を開始する。



また、新型コロナウイルス感染拡大を防ぐため、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-レペゼン マルイ』開催4店舗の入場は、すべての会場にて全日事前入場抽選となっているため注意。入場方法の詳細についてはイベント特設ページを確認しよう。



(C)King Record Co., Ltd.