Jリーグは22日、2021シーズンの明治安田生命J3リーグの日程を発表した。

2021シーズンの明治安田生命J3リーグは15チームによって争われ、上位2チームが2022シーズンのJ2リーグへ自動昇格する。3月14日(日)の7試合から開幕し、第30節は12月5日(日)に予定されている

日程は以下の通り。

◆■第1節

▼3月14日(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs 藤枝MYFC(とうスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs カターレ富山(ニッパツ)

13:00 FC今治 vs ロアッソ熊本(夢スタ)

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs いわてグルージャ盛岡(ユニスタ)

14:00 FC岐阜 vs ヴァンラーレ八戸(長良川)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs AC長野パルセイロ(ピカスタ)

14:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取(白波スタ)

◆■第2節

▼3月20日(土・祝)

13:00 福島ユナイテッドFC vs Y.S.C.C.横浜(とうスタ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs FC今治(愛鷹)

14:00 ロアッソ熊本 vs 鹿児島ユナイテッドFC(えがおS)

▼3月21日(日)

13:00 藤枝MYFC vs FC岐阜(藤枝サ)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs いわてグルージャ盛岡(Axis)

14:00 AC長野パルセイロ vs テゲバジャーロ宮崎(長野U)

14:00 カターレ富山 vs ヴァンラーレ八戸(富山)

◆■第3節

▼3月28日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs アスルクラロ沼津(プラスタ)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs AC長野パルセイロ(いわスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ロアッソ熊本(ニッパツ)

13:00 FC今治 vs ガイナーレ鳥取(夢スタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs 福島ユナイテッドFC(白波スタ)

14:00 FC岐阜 vs カマタマーレ讃岐(長良川)

14:00 テゲバジャーロ宮崎 vs カターレ富山(ユニスタ)

◆■第4節

▼4月3日(土)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs FC今治(いわスタ)

▼4月4日(日)

13:00 アスルクラロ沼津 vs Y.S.C.C.横浜(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs FC岐阜(Axis)

14:00 AC長野パルセイロ vs ヴァンラーレ八戸(長野U)

14:00 カターレ富山 vs 福島ユナイテッドFC(富山 )

14:00 カマタマーレ讃岐 vs 藤枝MYFC(ピカスタ)

14:00 ロアッソ熊本 vs テゲバジャーロ宮崎(えがおS)

◆■第5節

▼4月10日(土)

13:00 藤枝MYFC vs AC長野パルセイロ(藤枝サ)

▼4月11日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs いわてグルージャ盛岡(プラスタ)

13:00 福島ユナイテッドFC vs ロアッソ熊本(とうスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ニッパツ)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs カターレ富山(ピカスタ)

14:00 テゲバジャーロ宮崎 vs ガイナーレ鳥取(ユニスタ)

16:00 FC岐阜 vs アスルクラロ沼津(長良川)

◆■第6節

▼4月25日(日)

13:00 アスルクラロ沼津 vs 藤枝MYFC(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs カマタマーレ讃岐(Axis)

13:00 FC今治 vs Y.S.C.C.横浜(夢スタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎(白波スタ)

14:00 福島ユナイテッドFC vs いわてグルージャ盛岡(とうスタ)

14:00 カターレ富山 vs FC岐阜(富山 )

14:00 ロアッソ熊本 vs ヴァンラーレ八戸(えがおS)

◆■第7節

▼5月1日(土)

13:00 藤枝MYFC vs カターレ富山(藤枝サ)

15:00 カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津(ピカスタ)

▼5月2日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs ガイナーレ鳥取(プラスタ)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs 鹿児島ユナイテッドFC(いわスタ)

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs FC今治(ユニスタ)

17:00 AC長野パルセイロ vs 福島ユナイテッドFC(長野U)

19:00 FC岐阜 vs ロアッソ熊本(長良川)

◆■第8節

▼5月15日(土)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs 藤枝MYFC(白波スタ)

▼5月16日(日)

13:00 いわてグルージャ盛岡 vs FC岐阜(いわスタ)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs テゲバジャーロ宮崎(ニッパツ)

13:00 FC今治 vs カマタマーレ讃岐(夢スタ)

14:00 カターレ富山 vs アスルクラロ沼津(富山 )

14:00 ロアッソ熊本 vs AC長野パルセイロ(えがおS)

未定 福島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸(未定)

◆■第9節

▼5月29日(土)

13:00 藤枝MYFC vs ロアッソ熊本(藤枝サ)

▼5月30日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs FC今治(プラスタ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs 福島ユナイテッドFC(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs カターレ富山(Axis)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs いわてグルージャ盛岡(ピカスタ)

16:00 AC長野パルセイロ vs 鹿児島ユナイテッドFC(長野U)

16:00 FC岐阜 vs Y.S.C.C.横浜(長良川)

◆■第10節

▼6月5日(土)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs ガイナーレ鳥取(ニッパツ)

15:00 FC今治 vs AC長野パルセイロ(夢スタ)

▼6月6日(日)

13:00 福島ユナイテッドFC vs FC岐阜(とうスタ)

13:00 テゲバジャーロ宮崎 vs ヴァンラーレ八戸(ユニスタ)

13:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(白波スタ)

14:00 ロアッソ熊本 vs アスルクラロ沼津(えがおS)

17:00 いわてグルージャ盛岡 vs 藤枝MYFC(いわスタ)

◆■第11節

▼6月12日(土)

15:00 FC岐阜 vs テゲバジャーロ宮崎(長良川)

▼6月13日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs Y.S.C.C.横浜(プラスタ)

13:00 藤枝MYFC vs FC今治(藤枝サ)

13:00 アスルクラロ沼津 vs 鹿児島ユナイテッドFC(愛鷹)

13:00 ガイナーレ鳥取 vs AC長野パルセイロ(チュスタ)

14:00 カターレ富山 vs ロアッソ熊本(富山)

14:00 カマタマーレ讃岐 vs 福島ユナイテッドFC(ピカスタ)

◆■第12節

▼6月19日(土)

17:00 いわてグルージャ盛岡 vs アスルクラロ沼津(いわスタ)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs ヴァンラーレ八戸(白波スタ)

▼6月20日(日)

13:00 Y.S.C.C.横浜 vs 藤枝MYFC(ニッパツ)

14:00 AC長野パルセイロ vs カターレ富山(長野U)

15:00 テゲバジャーロ宮崎 vs カマタマーレ讃岐(ユニスタ)

16:00 FC今治 vs FC岐阜(夢スタ)

19:30 ロアッソ熊本 vs ガイナーレ鳥取(えがおS)

◆■第13節

▼6月26日(土)

17:00 いわてグルージャ盛岡 vs Y.S.C.C.横浜(いわスタ)

17:00 藤枝MYFC vs テゲバジャーロ宮崎(藤枝サ)

18:00 カターレ富山 vs FC今治(富山)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs ロアッソ熊本(ピカスタ)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs 福島ユナイテッドFC(Axis)

▼6月27日(日)

16:00 アスルクラロ沼津 vs AC長野パルセイロ(愛鷹)

19:00 FC岐阜 vs 鹿児島ユナイテッドFC(長良川)

◆■第14節

▼7月3日(土)

16:00 FC今治 vs 鹿児島ユナイテッドFC(夢スタ)

18:00 カターレ富山 vs いわてグルージャ盛岡(富山)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs アスルクラロ沼津(Axis)

▼7月4日(日)

13:00 ヴァンラーレ八戸 vs 藤枝MYFC(プラスタ)

15:00 Y.S.C.C.横浜 vs カマタマーレ讃岐(ニッパツ)

15:00 テゲバジャーロ宮崎 vs 福島ユナイテッドFC(ユニスタ)

19:00 AC長野パルセイロ vs FC岐阜(長野U)

◆■第15節

▼7月10日(土)

17:00 藤枝MYFC vs ガイナーレ鳥取(藤枝サ)

19:00 ヴァンラーレ八戸 vs カマタマーレ讃岐(プラスタ)

19:00 鹿児島ユナイテッドFC vs カターレ富山(白波スタ)

▼7月11日(日)

15:00 福島ユナイテッドFC vs FC今治(あいづ)

16:00 アスルクラロ沼津 vs テゲバジャーロ宮崎(愛鷹)

19:00 AC長野パルセイロ vs Y.S.C.C.横浜(長野U)

19:00 ロアッソ熊本 vs いわてグルージャ盛岡(えがおS)

◆■第16節

▼8月28日(土)

17:00 いわてグルージャ盛岡 vs ヴァンラーレ八戸(いわスタ)

18:00 FC岐阜 vs 福島ユナイテッドFC(長良川)

18:00 カマタマーレ讃岐 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ピカスタ)

18:30 カターレ富山 vs 藤枝MYFC(富山)

19:00 ガイナーレ鳥取 vs ロアッソ熊本(Axis)

▼8月29日(日)

15:00 テゲバジャーロ宮崎 vs AC長野パルセイロ(ユニスタ)

16:00 FC今治 vs アスルクラロ沼津(夢スタ)

15:00 カマタマーレ讃岐 vs アスルクラロ沼津(ピカスタ)

◆■第17節

▼9月4日(土)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs テゲバジャーロ宮崎(プラスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs FC岐阜(ニッパツ)

未定 藤枝MYFC vs カマタマーレ讃岐(藤枝サ)

▼9月5日(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs ガイナーレ鳥取(とうスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs いわてグルージャ盛岡(長野U)

未定 アスルクラロ沼津 vs カターレ富山(愛鷹)

未定 ロアッソ熊本 vs FC今治(えがおS)

◆■第18節

▼9月11日(土)

未定 カターレ富山 vs AC長野パルセイロ(富山)

未定 FC岐阜 vs ガイナーレ鳥取(長良川)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs いわてグルージャ盛岡(白波スタ)

▼9月12日(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津(とうスタ)

未定 カマタマーレ讃岐 vs ヴァンラーレ八戸(ピカスタ)

未定 FC今治 vs 藤枝MYFC(夢スタ)

未定 テゲバジャーロ宮崎 vs Y.S.C.C.横浜(ユニスタ)

◆■第19節

▼9月18日(土)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs カターレ富山(プラスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs FC今治(ニッパツ)

未定 ガイナーレ鳥取 vs 鹿児島ユナイテッドFC(Axis)

▼9月19日(日)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs テゲバジャーロ宮崎(いわスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs ロアッソ熊本(長野U)

未定 藤枝MYFC vs 福島ユナイテッドFC(藤枝サ)

未定 アスルクラロ沼津 vs カマタマーレ讃岐(愛鷹)

◆■第20節

▼9月25日(土)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs AC長野パルセイロ(プラスタ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs FC岐阜(白波スタ)

▼9月26日(日)

未定 カターレ富山 vs ガイナーレ鳥取(富山)

未定 カマタマーレ讃岐 vs Y.S.C.C.横浜(ピカスタ)

未定 FC今治 vs いわてグルージャ盛岡(夢スタ)

未定 ロアッソ熊本 vs 福島ユナイテッドFC(えがおS)

未定 テゲバジャーロ宮崎 vs アスルクラロ沼津(ユニスタ)



◆■第21節

▼10月2日(土)

未定 FC岐阜 vs FC今治(長良川)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs Y.S.C.C.横浜(白波スタ)

▼10月3日(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs カターレ富山(とうスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs カマタマーレ讃岐(長野U)

未定 アスルクラロ沼津 vs ヴァンラーレ八戸(愛鷹)

未定 ガイナーレ鳥取 vs テゲバジャーロ宮崎(チュスタ)

未定 ロアッソ熊本 vs 藤枝MYFC(えがおS)

◆■第22節

▼10月9日(土)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs ガイナーレ鳥取(いわスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs AC長野パルセイロ(ニッパツ)

▼10月10日(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs ロアッソ熊本(プラスタ)

未定 福島ユナイテッドFC vs 鹿児島ユナイテッドFC(とうスタ)

未定 藤枝MYFC vs アスルクラロ沼津(藤枝サ)

未定 カマタマーレ讃岐 vs FC岐阜(ピカスタ)

未定 FC今治 vs テゲバジャーロ宮崎(夢スタ)

◆■第23節

▼10月17日(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs 福島ユナイテッドFC(プラスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs 藤枝MYFC(長野U)

未定 カターレ富山 vs カマタマーレ讃岐(富山)

未定 FC岐阜 vs いわてグルージャ盛岡(長良川)

未定 ガイナーレ鳥取 vs Y.S.C.C.横浜(Axis)

未定 テゲバジャーロ宮崎 vs 鹿児島ユナイテッドFC(ユニスタ)

▼未定

未定 アスルクラロ沼津 vs ロアッソ熊本(愛鷹)

◆■第24節

▼10月23日(土)

未定 藤枝MYFC vs いわてグルージャ盛岡(藤枝サ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs アスルクラロ沼津(白波スタ)

▼10月24日(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs テゲバジャーロ宮崎(とうスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs ヴァンラーレ八戸(ニッパツ)

未定 FC岐阜 vs AC長野パルセイロ(長良川)

未定 ロアッソ熊本 vs カマタマーレ讃岐(えがおS)

▼未定

未定 FC今治 vs カターレ富山(夢スタ)

◆■第25節

▼10月30日(土)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs 福島ユナイテッドFC(いわスタ)

未定 カターレ富山 vs Y.S.C.C.横浜(富山)

▼10月31日(日)

未定 AC長野パルセイロ vs ガイナーレ鳥取(長野U)

未定 アスルクラロ沼津 vs FC岐阜(愛鷹)

未定 カマタマーレ讃岐 vs FC今治(ピカスタ)

未定 テゲバジャーロ宮崎 vs 藤枝MYFC(ユニスタ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs ロアッソ熊本(白波スタ)

◆■第26節

▼11月7日(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs 鹿児島ユナイテッドFC(プラスタ)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs ロアッソ熊本(北上)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs アスルクラロ沼津(ニッパツ)

未定 FC岐阜 vs カターレ富山(長良川)

未定 ガイナーレ鳥取 vs 藤枝MYFC(Axis)

未定 FC今治 vs 福島ユナイテッドFC(夢スタ)

▼未定

未定 カマタマーレ讃岐 vs テゲバジャーロ宮崎(未定)

◆■第27節

▼11月14日(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ(とうスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs いわてグルージャ盛岡(三ツ沢陸)

未定 藤枝MYFC vs ヴァンラーレ八戸(藤枝サ)

未定 アスルクラロ沼津 vs ガイナーレ鳥取(愛鷹)

未定 ロアッソ熊本 vs カターレ富山(えがおS)

未定 テゲバジャーロ宮崎 vs FC岐阜(ユニスタ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs FC今治(白波スタ)

◆■第28節

▼11月20日(土)

未定 藤枝MYFC vs 鹿児島ユナイテッドFC(藤枝サ)

▼11月21日(日)

未定 ヴァンラーレ八戸 vs FC岐阜(プラスタ)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs カマタマーレ讃岐(北上)

未定 AC長野パルセイロ vs アスルクラロ沼津(長野U)

未定 カターレ富山 vs テゲバジャーロ宮崎(富山)

未定 ガイナーレ鳥取 vs FC今治(Axis)

未定 ロアッソ熊本 vs Y.S.C.C.横浜(えがおS)

◆■第29節

▼11月28日(日)

未定 いわてグルージャ盛岡 vs カターレ富山(いわスタ)

未定 Y.S.C.C.横浜 vs 福島ユナイテッドFC(ニッパツ)

未定 FC岐阜 vs 藤枝MYFC(長良川)

未定 FC今治 vs ヴァンラーレ八戸(夢スタ)

未定 テゲバジャーロ宮崎 vs ロアッソ熊本(ユニスタ)

未定 鹿児島ユナイテッドFC vs AC長野パルセイロ(白波スタ)

▼未定

未定 カマタマーレ讃岐 vs ガイナーレ鳥取(未定)

◆■第30節

▼12月5日(日)

未定 福島ユナイテッドFC vs カマタマーレ讃岐(とうスタ)

未定 AC長野パルセイロ vs FC今治(長野U)

未定 カターレ富山 vs 鹿児島ユナイテッドFC(富山)

未定 藤枝MYFC vs Y.S.C.C.横浜(藤枝サ)

未定 アスルクラロ沼津 vs いわてグルージャ盛岡(愛鷹)

未定 ガイナーレ鳥取 vs ヴァンラーレ八戸(Axis)