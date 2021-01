ローランドが“憧れる男性”は「シルベスター・スタローン」!? 理想の男性像を語る

女優・すみれと、双子タレント・広海が美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマにビューティートークを展開するTOKYO FMの番組「KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO」。東京・原宿にある日本最大級のコスメ・美容のテーマパーク「@cosme TOKYO」のスタジオから、ゲストのメソッドやルーティン、最新の美容トレンドなどを発信します。1月のゲストは、“現代ホスト界の帝王”と称され、実業家やタレントなどさまざまな顔を持つROLAND(ローランド)さん。1月17日(日)の放送では、世の中の流れでもあるジェンダーレスや、理想の男性像について語りました。広海:今回は、今の世の中の流れでもあるジェンダーレスについてお伺いします。すみれ:ROLANDさんも、見た目はどちらかと言うとジェンダーレスですよね?ROLAND:そうですね。でも、いろんな価値観があって僕はいいと思います。「男たるもの……」っていう考え方も、もちろん否定はしないですけど。ただ、時代が変わってきて、そういった価値観が変わりつつあるなかでも、やっぱりまだ昔の価値観を持った方に、「あのROLANDってやつは、女みたいに髪を伸ばして女々しいやつだな!」と言われたこともありましたけど。でも、自分の内面や男らしさは、“見た目ではなく芯で見せるものだ”“心で見せるものだ”っていう考えがあったので、あまり気にはしていませんでした。広海:その人たちを擁護するわけではないですけど、女性並みに美しいですよね。すみれ:本当にきれい。広海:男性でも女性でもない感じはします。すごく美しいですよね。ROLAND:女の子とデートするより、鏡を見ながら“自分とご飯を食べたいな”っていうのはあります。広海:ありがとうございます。最低ね(笑)。ROLAND:最低だね、最低だよ、今の一言(笑)。冗談ですよ(笑)。広海:ということは、ご自身としてはジェンダーレスを意識していないんですか?ROLAND:どちらかというと僕は、絵に描いたような“男が好きな趣味”が好きだったり、憧れる男性像にしても、強くてワイルドな男性だったり、男目線で見ても“かっこいいな”と思うような人。それを考えると、どちらかというと“昔ながらの男像”が、自分の理想に近いのかな。広海:そうなんだ! 意外。すみれ:どういう人が“かっこいい”って思います?ROLAND:シルベスター・スタローン。すみれ:Wow!広海:えーっ!? 私には良さが1ミリも分からない!すみれ:ほんと? かっこいいよ!ROLAND:めっちゃかっこいい。広海:結構おじさまじゃない?ROLAND:いや、あの渋さがいい。すみれ:そうですよね。“筋肉!”っていう感じと、顔もめちゃくちゃマニッシュな感じ。すごく“男”って感じがしない?広海:まあね(笑)。ROLAND:ああいう感じの人、結構好きなんですよ。広海:そうなんだ。意外な人すぎてびっくりした(笑)!次回1月24日(日)放送のゲストは、堀田茜さんをゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:KOSÉ Find My Beauty powered by @cosme TOKYO放送日時:毎週日曜 9:00~9:30amパーソナリティ:すみれ、広海番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/