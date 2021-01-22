◆ 岡本、大城も一軍本体スタート



巨人は22日、2月1日から始まる春季キャンプに向け、すでに発表していた一軍S班に続いて、一軍本体、二軍、三軍、それぞれのメンバーを発表した。



ルーキーでは、ドラフト1位の平内龍太投手（亜細亜大）と同4位の伊藤優輔投手（三菱パワー）が、戸郷翔征投手や、田口麗斗投手らと共に一軍本体のメンバー入り。野手陣も、大城卓三選手や岡本和真選手、松原聖弥選手ら、昨季の若手主力組も一軍本体でスタートをきる。



発表されたメンバーの振り分けは以下の通り。





◆ 一軍本体メンバー（宮崎スタート）

☆＝新加入



＜投手＞ 11人

11 平内龍太 ☆

20 戸郷翔征

28 田口麗斗

35 桜井俊貴

45 畠 世周

47 高橋優貴

53 高梨雄平

56 伊藤優輔 ☆

59 田中豊樹

62 横川 凱

64 大江竜聖



＜捕手＞ 2人

24 大城卓三

38 岸田行倫



＜内野手＞ 6人

00 湯浅 大

0 増田大輝

25 岡本和真

37 若林晃弘

52 北村拓己

66 香月一也



＜外野手＞ 3人

31 松原聖弥

36 石川慎吾

43 重信慎之介





◆ 二軍参加メンバー（宮崎スタート）

＜投手＞

23 野上亮磨

33 太田 龍

50 戸根千明

63 古川侑利

91 井上温大

92 沼田翔平

95 堀岡隼人

003 山川和大

019 田中優大

040 谷岡竜平



＜捕手＞

67 山瀬慎之助

027 喜多隆介 ☆



＜内野手＞

40 中山礼都 ☆

60 菊田拡和

65 松井義弥

68 秋広優人 ☆

002 平間隼人



＜外野手＞

39 立岡宗一郎

97 伊藤海斗

009 八百板卓丸





◆ 三軍参加メンバー（ジャイアンツ球場スタート）

＜投手＞

19 山崎伊織 ☆

58 山本一輝 ☆

011 笠島尚樹 ☆

012 平井快青

017 奈良木陸 ☆

018 木下幹也 ☆

020 戸田懐生 ☆

029 鍬原拓也

030 山崎友輔 ☆

032 堀田賢慎

046 與那原大剛

051 阿部剣友 ☆

054 直江大輔

057 高木京介



＜捕手＞

69 萩原 哲 ☆

006 坂本勇人（育成） ☆

024 前田研輝 ☆



＜内野手＞

61 増田 陸

001 加藤 廉 ☆

021 黒田響生

025 岡本大翔 ☆



＜外野手＞

008 加藤壮太

055 保科広一 ☆

099 山下航汰

