◆ 岡本、大城も一軍本体スタート
巨人は22日、2月1日から始まる春季キャンプに向け、すでに発表していた一軍S班に続いて、一軍本体、二軍、三軍、それぞれのメンバーを発表した。
ルーキーでは、ドラフト1位の平内龍太投手（亜細亜大）と同4位の伊藤優輔投手（三菱パワー）が、戸郷翔征投手や、田口麗斗投手らと共に一軍本体のメンバー入り。野手陣も、大城卓三選手や岡本和真選手、松原聖弥選手ら、昨季の若手主力組も一軍本体でスタートをきる。
発表されたメンバーの振り分けは以下の通り。
◆ 一軍本体メンバー（宮崎スタート）
☆＝新加入
＜投手＞ 11人
11 平内龍太 ☆
20 戸郷翔征
28 田口麗斗
35 桜井俊貴
45 畠 世周
47 高橋優貴
53 高梨雄平
56 伊藤優輔 ☆
59 田中豊樹
62 横川 凱
64 大江竜聖
＜捕手＞ 2人
24 大城卓三
38 岸田行倫
＜内野手＞ 6人
00 湯浅 大
0 増田大輝
25 岡本和真
37 若林晃弘
52 北村拓己
66 香月一也
＜外野手＞ 3人
31 松原聖弥
36 石川慎吾
43 重信慎之介
◆ 二軍参加メンバー（宮崎スタート）
＜投手＞
23 野上亮磨
33 太田 龍
50 戸根千明
63 古川侑利
91 井上温大
92 沼田翔平
95 堀岡隼人
003 山川和大
019 田中優大
040 谷岡竜平
＜捕手＞
67 山瀬慎之助
027 喜多隆介 ☆
＜内野手＞
40 中山礼都 ☆
60 菊田拡和
65 松井義弥
68 秋広優人 ☆
002 平間隼人
＜外野手＞
39 立岡宗一郎
97 伊藤海斗
009 八百板卓丸
◆ 三軍参加メンバー（ジャイアンツ球場スタート）
＜投手＞
19 山崎伊織 ☆
58 山本一輝 ☆
011 笠島尚樹 ☆
012 平井快青
017 奈良木陸 ☆
018 木下幹也 ☆
020 戸田懐生 ☆
029 鍬原拓也
030 山崎友輔 ☆
032 堀田賢慎
046 與那原大剛
051 阿部剣友 ☆
054 直江大輔
057 高木京介
＜捕手＞
69 萩原 哲 ☆
006 坂本勇人（育成） ☆
024 前田研輝 ☆
＜内野手＞
61 増田 陸
001 加藤 廉 ☆
021 黒田響生
025 岡本大翔 ☆
＜外野手＞
008 加藤壮太
055 保科広一 ☆
099 山下航汰
◆ 岡本、大城も一軍本体スタート