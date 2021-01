豆柴の大群ミユキエンジェル 1stアルバム『まめジャー！』収録曲「DADDY」は “クロちゃんに宛てて作詞”

豆柴の大群がTOKYO FMのレギュラー番組「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。1月20日(水)リリースのメジャーファーストアルバム『まめジャー!』の収録曲を紹介しました。(1月19日放送分)アイカ・ザ・スパイ:今日紹介する曲は、私が作詞を担当した「LUCKY!!」です! (曲を聴いても)あんま分かんないかもしれないんだけど……一応恋愛曲っていうのは、分かっておいてほしいな。歌詞をよくよく読めばね、わかる(笑)。10代のみんなにオススメの歌詞があるんだけどね、『眠りにつけば 空想世界 燃やす夢を 見つけよう』っていう……『燃やす夢を見つけよう』って、自分が熱心にするようなことを見つけよう、っていう意味が込められてるから! 学生の子とかには、やっぱまだ将来が全然決まってない子もいると思うんだよ。でもこれから、自分が夢中になることを見つけてくれれば、嬉しスパイ! とか思っちゃったり……(笑)。みんな! 一緒に、“Say! LUCKY!!”しようね!!(1月20日放送分)ミユキエンジェル:この曲は、私、ミユキエンジェルがアドバイザーのクロちゃんに宛てて作詞した楽曲です。クロちゃんへの感謝の気持ちとか、「水曜日のダウンタウン」のオーディションの情景とかがわかるような詞になっています。カエデフェニックス:うん。ミユキ:あと、中高生がSCHOOL OF LOCK! を聴いてる人多いからさ、『なりたいと感じることは 強くずっと変わらず心に』っていうところが、みんなに当てはまるんじゃないかと思う。カエデ:そうだね。うちは『あなたがいなきゃしょうがない』っていう部分がすごいいいなって思ってて……きっとクロちゃん的な、本当の父親のように思ってくれる人が、飼育委員(リスナー)の周りにもいると思うんだよ。塾の先生とか部活の顧問の先生とか……そういう人を思い浮かべながら聞いても、すごい当てはまるんじゃないかな? って思う。ミユキ:いっぱい聴いてください!【豆柴の大群 「DADDY」 LYRiC ViDEO】(1月21日放送分)ナオ・オブ・ナオ:この曲はですね、事務所WACKの社長・渡辺淳之介さん(JxSxK)が作詞をしてくださったのですが……『あえて僕は 叫びたい なんだってできるはずさ』という歌詞があるんですけど、もし私が10代の中高生だったら、すごく心に響きそうだなと感じました。自分が何をしたいかとか、まだ迷ってる人もいると思うんですが、無限の可能性がたくさんあるので、これからの未来の自分に向けて今自分ができることを、少しずつやっていければいいんじゃないかなと思います!今週はアルバム『まめジャー!』に収録されている曲について、メンバーそれぞれ話していきましたが、聞いてくれた飼育委員のみんなはどの曲が好きだな~とかアレいいな~って思いましたか? 自分の感情とか気分に合わせて、このアルバムを聴いてもらえたら嬉しいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:さかた校長、こもり教頭放送日時:月~金曜 22:00~23:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/