BiSHアイナ・ジ・エンド、「THE FIRST TAKE」でBiSH「オーケストラ」一発撮り

2021年1月22日22時より公開されるYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第86回にて、アイナ・ジ・エンドがBiSHの代表曲「オーケストラ」を披露する。



「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを切り取るYouTubeチャンネル。第86回には、今年2月に初のソロアルバム『THE END』をリリースする、BiSHのメンバーのアイナ・ジ・エンドが初登場。楽器を持たないパンクバンドとして活動しているBiSHの代表曲「オーケストラ」を、ここだけのピアノアレンジにて披露する。



・アイナ・ジ・エンド コメント

「THE FIRST TAKE」に参加させていただけたことをとても幸せに思います。歌を歌うこと、日毎得意じゃないなと感じたりします。でも例えば、人生でもうあと一回しか歌えないとしたら。この一回だけのTakeしかあなたに届かないとしたら。そう思うと得意も苦手も関係なく、ただ伝えたい気持ちだけが先行して邪念無く歌えました。



大好きな曲たちを、もっと大切に歌っていこうと改めて思いました。緊張が隠しきれませんが、、、今の私の精一杯を良かったら聴いてください。

あなたに届きますように。



アイナ・ジ・エンド





<公開情報>



THE FIRST TAKE

「アイナ・ジ・エンド – オーケストラ」



公開日:2021年1月22日(金)22時

動画URL:https://youtu.be/URABwFBT8Ok



YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」チャンネルトップページ:https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

「THE FIRST TAKE」Official Site:https://www.thefirsttake.jp/