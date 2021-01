The fin.新曲配信リリース、「Sapphire」ライブ映像公開も

The fin.が、2021年1月22日に新曲『Deepest Ocean』をデジタルリリースした。



本楽曲はメンバーのYuto Uchino自ら作詞作曲、レコーディング、ミックスまでの全てを担当。マスタリングはKendrick Lamar、Tyler, the Creator、Earl Sweatshirtなどの作品を担当するMike Bozziが手掛けた。また、リリックビデオ上の水平線上に昇る太陽とその光の反射を幾何学的に描いたアートワークは、1stアルバム『Days With Uncertainty』のアートワークを手がけたスウェーデンのデザインチーム「M&E Design」を起用している。



さらに、昨年12月に開催されたオンラインライブ「#thefin_05」より、昨年11月にリリースされた「Sapphire」のライブ映像も公開されている。









<リリース情報>



The fin.

『Deepest Ocean』



発売日: 2021年1月22日(金)

Smart Link:https://Thefin.lnk.to/DeepestOcean



オフィシャルサイト:http://www.thefin.jp/