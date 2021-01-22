ヤクルト、2021春季キャンプ参加メンバーを発表　ドラ1木澤尚文ら大卒ルー…

東京ヤクルトスワローズは22日、2021春季キャンプの参加メンバーを発表した。ルーキー組で一軍スタートとなったのは、ドラフト1位入団の木澤尚文投手、山野太一投手、元山飛優内野手、並木秀尊外野手の大卒4人。2019年ドラフト1位入団の奥川恭伸投手も一軍キャンプ入りを果たした。











参加メンバーは以下のとおり。





一軍



【投手】

奥川恭伸、石山泰稚、高梨裕稔、原樹理、清水昇、寺島成輝、石川雅規、木澤尚文、山野太一、星知弥、吉田大喜、小川泰弘、スコット・マクガフ、梅野雄吾、アルバート・スアレス、大西広樹、高橋奎二、金久保優斗、長谷川宙輝、歳内宏明、今野龍太、近藤弘樹



【捕手】

中村悠平、西田明央、松本直樹、古賀優大



【内野手】

山田哲人、西浦直亨、元山飛優、内川聖一、荒木貴裕、廣岡大志、宮本丈、太田賢吾、村上宗隆、松本友



【外野手】

並木秀尊、中山翔太、塩見泰隆、青木宣親、山崎晃大朗、坂口智隆





二軍

【投手】

坂本光士郎、杉山晃基、市川悠太、鈴木裕太、久保拓眞、中尾輝、大下佑馬、嘉手苅浩太、宮台康平、蔵本治孝、小澤怜史、丸山翔大、下慎之介



【捕手】

内山壮真、嶋基宏、大村孟、松井聖、内山太嗣



【内野手】

奥村展征、川端慎吾、長岡秀樹、武岡龍世、吉田大成、赤羽由紘



【外野手】

雄平、渡邉大樹、濱田太貴





