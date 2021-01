TWICEのMOMO、yukaDD(; ́∀`)のミュージックビデオに初出演

女性シンガーyukaDD(;´∀`)が3月17日にリリースするメジャー1stアルバム『21×21』から、収録曲「Superhero」のSpecial Versionミュージックビデオが公開された。



「Superhero」は、パワフルで感情豊かな歌声と”君のためにヒーローになりたい”という思いが調和した「一歩だけ前に踏み出す勇気」が表現された楽曲で、日本語、中国語、英語3カ国語で配信リリースされている。すでに公開されているミュージックビデオでは注目の若手俳優・押田岳が出演、夢を追いかけながら悩み苦しむ青年を熱演し話題となっている。



今回公開された「Superhero」 (Special Version)には、TWICEのMOMOが出演している。実は二人には深い繋がりがあり、yukaDD(; ́∀`)にとって、TWICEの MOMOは大阪の同じダンススクールの先輩であり、憧れで、 まさに今回の楽曲のテーマとなっている” Superhero” そのもの。ダンススクール時代には、同じステージに立ったこともあり、今はみんなのヒーローのMOMOだがそこに至る努力、そして魅力を幼い頃から間近で見ている。今回の出演オファーも本人たっての希望で実現した。



【動画を見る】TWICEのMOMOと念願のコラボが実現!



MOMOが他のアーティストのミュージックビデオに出演するのは初めてで、真剣な表情で踊る、キレのある圧巻のダンスシーンや、部屋でくつろいだり、愛犬・ブーと遊んだりするリラックスした表情を見せたりと、この作品でしかみることができない” Superhero” MOMOのオンとオフが垣間見える様々な表情が切り取られた内容となった。撮影中には、TWICEのNAYEONも現場にサプライズで駆けつけ、1人での撮影に少し緊張していたMOMOを和ませる一幕も。



撮影は韓国と日本でリモートで収録が行われた。yukaDD(; ́∀`)も最初は緊張しながら挨拶をしていたが、撮影の合間にダンススクール時代の話をしたりして打ち解けていた。yukaDD(; ́∀`)からのサプライズで同じステージに立った当時の発表会の映像をMOMOに見せると、「懐かしー! 覚えています!」と、とても驚きつつも当時を懐かしみながら仲を深めていた。



今作は、すでに公開されている「Superhero」のミュージックビデオと同じく東市篤憲監督が手掛けている。撮影を振り返り、yukaDD(; ́∀`)は「MOMOさんは、当時から本当にダンスが上手で、いつも「すごいなぁ……」「私もダンスうまくなりたいなぁ……」と思っていて、昔も今も変わらず、ずっと憧れの存在です。そんな自分にとっての"Superhero"のような存在のMOMOさんに出演して頂いたことで楽曲の世界観もより広がりましたし、なんだか私も夢を見る立場に立たせて頂いたような素敵なMVになりました!」とコメントした。



■デジタルシングル「Superhero」

2020年11月25日(水)リリース

配信:https://yukaDD.lnk.to/Superhero

<配信楽曲>

01.「Superhero」(Japanese Ver.)

02.「Superhero」(English Ver.)

03.「Superhero」(Chinese Ver.)



■「Superhero(Japanese Ver.)」Music Video







■メジャー1stアルバム『21x21』

2021年3月17日(水)発売

【初回盤 (CD+ブックレット+DVD)】



価格:3,500円(税抜)

品番:WPZL-31809/810

◎CD 全12曲収録

M1-21×21

M2-Diamonds

M3-#goals…フジテレビ系「とくダネ!」1月度お天気コーナーMONTHLY SONG

M4-Jealousy

M5-Changes

M6-blackboard

M7-Bubble Up

M8-Carry On…東映系映画『シグナル100』主題歌

M9-Only Have Love For You

M10-Superhero

M11-FIGHT FOR YOU

M12-HIGH SCHOOL FUNK!!!(English Ver.)



◎DVD

●2020年11月に開催された関係者限定ライブ『yukaDD(;´∀`)コンベンションライブ』より3曲のライブパフォーマンスを収録。

・Bubble Up(Chinese Ver.)

・HIGH SCHOOL FUNK!!!(English Ver.)

・Superhero(Japanese Ver.)

●地元・大阪を巡り、アーティストyukaDD(;´∀`)の原点に迫るドキュメンタリーコンテンツを収録。

その他、映像コンテンツ多数収録予定。



【通常版 (CD)】



価格:2,800円(税抜)

品番:WPCL-13272

◎収録曲、初回限定盤共通。



yukaDD(;´∀`)オフィシャルサイト http://yukadd.com/

yukaDD(;´∀`)オフィシャルtwitter https://twitter.com/yukadd_official

yukaDD(;´∀`)オフィシャルInstagram https://www.instagram.com/yukadd_official/?hl=ja

yukaDD(;´∀`)オフィシャルyoutube https://www.youtube.com/yukadd

yukaDD(;´∀`)オフィシャルTikTok http://vt.tiktok.com/drkPBQ/