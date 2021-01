SCANDAL、「おでんをおかずにご飯は食べれるか否か？」で徹底討論！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。1月18日(月)の放送では、人気コーナー「境界線協会」をお届け! リスナーから届いた“境界線”に、4人が激しく討論を交わしていきました。HARUNA:オンエアでは新年が明けてから2本やっていますけど、収録は今年初めて。しかも「Catch up」が私たちの2021年の仕事始めということで、今年もよろしくお願いします。楽しくやっていきましょう! ということで、今週は「境界線協会」をやります!RINA:やった!TOMOMI:うれしい!HARUNA:RINAとTOMOMIが大好きな境界線協会です。ちなみに英語だと、「Association of Borderline on Catch up(アソシエーション・オブ・ボーダーライン・オン・キャッチアップ)」、略してABCです。一同:おー!RINA:きれいにできたね。HARUNA:そんなABCに続々と意見が寄せられています。今回は第3回例会でございます。ーー「境界線協会」にはたくさんのご意見(メール)が寄せられております。リスナーは自動的に「会員」に、メールが紹介されると「特別会員」になります。<ラジオネーム:たっちー! 会員からのご意見>「喫茶店は、マスターが永遠に皿を拭いている! カフェは、名札がチョけている!」MAMI:なんとなくの雰囲気はわかる。TOMOMI:そういうところもあるよねえ、っていう感じはする。RINA:ドラマとかアニメとかの喫茶店で、ずっとお皿を拭いているマスターがいるっていうのはわかるよ。でもリアルで見たことある? ずっとやで?HARUNA:“仕事してないじゃん”ってことだもんね。TOMOMI:ヒマなんかな……。MAMI:(私が実際に)よく行く喫茶店はカップとソーサーにこだわっていて、お客さんが帰った後にすぐお皿をさげて洗って、ずっと拭いてるかも。ーー次は“新しい境界線の定義を決めてほしい!”という会員からのメッセージです。<ラジオネーム:ゆいちゃんぽん会員からのご意見>「おでんを食べていたときに思いついたテーマがあります! 私が保育園で働いていたときに、給食におでんが出たことがあるのですが、“おでんをおかずにご飯は進まない”という理由からか、おでんの日はふりかけが必ず付いていました。でも、“おでんをおかずにご飯が進む人もいるのではないか?”とも思いました。“お好み焼きはご飯のおかずになるか否か”と同じような類ですよね。個人的な好みの問題もあるかもしれませんが、SCANDALのみなさん、ぜひ『ご飯のおかずの境界線』に線引きをお願いいたします! そしてメンバーのみなさんは、おでんやお好み焼きはご飯のおかずとして食べますか?」RINA:お好み焼きでご飯食べることできる?MAMI:食べるよ。HARUNA:食べられるけど、食べないかも。RINA:全然ご飯も食べちゃう。食べないと変な感じがする。締まらへん。MAMI:実家にいたときは、ご飯は出てこないの。でもみんなと知り合って、ご飯と(一緒に)食べるカルチャーがあるんだって知って、それからむしろ好きになった。RINA:関西人からしても普通やもんな。TOMOMI:うん。MAMI:たこ焼きでも?RINA:全然いける。ソースがかかってたらご飯いける(笑)。MAMI:それはあるかも(笑)。RINA:おでんはどう?MAMI:おでんも全然ありだと思う。TOMOMI:いけるね。HARUNA:おでんもご飯(と一緒に)は食べないかなあ。TOMOMI:その気持ちもわかる、でもあったら食べちゃう。RINA:おでんのおつゆを最後にかけて、お茶漬け的な……。MAMI:あと、おでんのお豆腐をご飯の上にのっけて、おつゆをかけて混ぜて食べるのとか、すっごい好き!RINA:めっちゃ好き!TOMOMI:おいしいよね!HARUNA:なるほどね、お腹いっぱいになっちゃうからかなぁ……ご飯で胃を満たしたくないのよ。RINA:ご飯で満杯にしたい!MAMI:それはめっちゃわかる。ーーと、今回も大変盛り上がった「境界線協会」。あなたは、おでんやお好み焼きをおかずにご飯を食べますか? お住まいの地域や育った場所によって違うと思うので、ぜひみなさまのご意見もお待ちしています!* * *この続きはぜひ、「AuDee(オーディー)」でお楽しみください。▶▶この日の放送内容を「AuDee(オーディー)」でチェック!----------------------------------------------------スマホアプリ「AuDee(オーディー)」では、スペシャル音声も配信中!★ダウンロードはこちら→https://audee.jp/about----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056