スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・グラミンSP<星落将軍>(CV.梶裕貴)が登場した。

グラミンSP<星落将軍>は、6年後からタイムスリップしてきたグラミン。「星落将軍」として名の知れた彼は、既に臆病なだけの子供ではない、といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、攻撃力が最も高い敵を狙って攻撃できるので、一番強い敵を倒すことが可能となっている。

(C)bushiroad All Rights Reserved.

(C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED