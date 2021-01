スマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』に新キャラクター・サニーSP<烈火王座代理>(CV.悠木碧)が登場した。

魔法学院を卒業し、旅をするサニーは心身ともにかなり成長した。「情熱的かつ自由奔放な烈火」。これこそが、現在の彼女・サニーSP<烈火王座代理>を表現する言葉である……といったキャラクター。

ゲーム内の特徴としては、デュランダルの伝承では次の通常攻撃を全体化、クラレントの伝承では自身のCRITICAL率とCRITICALダメージを上昇させる。それぞれの伝承の効果で通常攻撃を強化しつつ相手にダメージを与えるキャラクターとなっている。

