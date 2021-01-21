中日ドラゴンズ、歴代監督・シーズン順位変遷一覧

＜見方＞

年度 監督名 シーズン順位

※1945年は開催中止











1930年代

1936年 池田豊

1936秋 池田豊

1937春 桝嘉一 7位

1937秋 桝嘉一 8位

1938春 根本行都 7位

1938秋 根本行都 4位

1939年 根本行都、小西得郎 6位



1940年代

1940年 小西得郎 5位

1941年 小西得郎、本田親喜 6位

1942年 本田親喜 7位

1943年 桝嘉一 2位

1944年 三宅大輔 4位

1946年 竹内愛一、杉浦清 7位

1947年 杉浦清 2位

1948年 杉浦清 8位

1949年 天知俊一 5位



1950年代

1950年 天知俊一 2位

1951年 天知俊一 2位

1952年 坪内道典 3位

1953年 坪内道典 3位

1954年 天知俊一 1位

1955年 野口明 2位

1956年 野口明 3位

1957年 天知俊一 3位

1958年 天知俊一 3位

1959年 杉下茂 2位



1960年代

1960年 杉下茂 5位

1961年 濃人貴実 2位

1962年 濃人貴実 3位

1963年 杉浦清 2位

1964年 杉浦清、西沢道夫 6位

1965年 西沢道夫 2位

1966年 西沢道夫 2位

1967年 西沢道夫 2位

1968年 杉下茂 6位

1969年 水原茂 4位



1970年代

1970年 水原茂 5位

1971年 水原茂 2位

1972年 村山実 3位

1973年 与那嶺要 3位

1974年 与那嶺要 1位

1975年 与那嶺要 2位

1976年 与那嶺要 4位

1977年 与那嶺要 3位

1978年 中利夫 5位

1979年 中利夫 3位



1980年代

1980年 中利夫 6位

1981年 近藤貞雄 5位

1982年 近藤貞雄 1位

1983年 近藤貞雄 5位

1984年 山内一弘 2位

1985年 山内一弘 5位

1986年 山内一弘 5位

1987年 星野仙一 2位

1988年 星野仙一 1位

1989年 星野仙一 3位



1990年代

1990年 星野仙一 4位

1991年 星野仙一 2位

1992年 高木守道 6位

1993年 高木守道 2位

1994年 高木守道 2位

1995年 高木守道 5位

1996年 星野仙一 2位

1997年 星野仙一 6位

1998年 星野仙一 2位

1999年 星野仙一 1位



2000年代

2000年 星野仙一 2位

2001年 星野仙一 5位

2002年 山田久志 3位

2003年 山田久志 2位

2004年 落合博満 1位

2005年 落合博満 2位

2006年 落合博満 1位

2007年 落合博満 2位

2008年 落合博満 3位

2009年 落合博満 2位



2010年代

2010年 落合博満 1位

2011年 落合博満 1位

2012年 高木守道 2位

2013年 高木守道 4位

2014年 谷繁元信 4位

2015年 谷繁元信 5位

2016年 谷繁元信 6位

2017年 森繁和 5位

2018年 森繁和 5位

2019年 与田剛 5位



2020年代

2020年 与田剛 3位