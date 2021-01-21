中日ドラゴンズ、歴代監督・シーズン順位変遷一覧

＜見方＞
年度 監督名 シーズン順位
※1945年は開催中止
1930年代
1936年 池田豊
1936秋 池田豊
1937春 桝嘉一 7位
1937秋 桝嘉一 8位
1938春 根本行都 7位
1938秋 根本行都 4位
1939年 根本行都、小西得郎 6位
1940年代
1940年 小西得郎 5位
1941年 小西得郎、本田親喜 6位
1942年 本田親喜 7位
1943年 桝嘉一 2位
1944年 三宅大輔 4位
1946年 竹内愛一、杉浦清 7位
1947年 杉浦清 2位
1948年 杉浦清 8位
1949年 天知俊一 5位
1950年代
1950年 天知俊一 2位
1951年 天知俊一 2位
1952年 坪内道典 3位
1953年 坪内道典 3位
1954年 天知俊一 1位
1955年 野口明 2位
1956年 野口明 3位
1957年 天知俊一 3位
1958年 天知俊一 3位
1959年 杉下茂 2位
1960年代
1960年 杉下茂 5位
1961年 濃人貴実 2位
1962年 濃人貴実 3位
1963年 杉浦清 2位
1964年 杉浦清、西沢道夫 6位
1965年 西沢道夫 2位
1966年 西沢道夫 2位
1967年 西沢道夫 2位
1968年 杉下茂 6位
1969年 水原茂 4位
1970年代
1970年 水原茂 5位
1971年 水原茂 2位
1972年 村山実 3位
1973年 与那嶺要 3位
1974年 与那嶺要 1位
1975年 与那嶺要 2位
1976年 与那嶺要 4位
1977年 与那嶺要 3位
1978年 中利夫 5位
1979年 中利夫 3位
1980年代
1980年 中利夫 6位
1981年 近藤貞雄 5位
1982年 近藤貞雄 1位
1983年 近藤貞雄 5位
1984年 山内一弘 2位
1985年 山内一弘 5位
1986年 山内一弘 5位
1987年 星野仙一 2位
1988年 星野仙一 1位
1989年 星野仙一 3位
1990年代
1990年 星野仙一 4位
1991年 星野仙一 2位
1992年 高木守道 6位
1993年 高木守道 2位
1994年 高木守道 2位
1995年 高木守道 5位
1996年 星野仙一 2位
1997年 星野仙一 6位
1998年 星野仙一 2位
1999年 星野仙一 1位
2000年代
2000年 星野仙一 2位
2001年 星野仙一 5位
2002年 山田久志 3位
2003年 山田久志 2位
2004年 落合博満 1位
2005年 落合博満 2位
2006年 落合博満 1位
2007年 落合博満 2位
2008年 落合博満 3位
2009年 落合博満 2位
2010年代
2010年 落合博満 1位
2011年 落合博満 1位
2012年 高木守道 2位
2013年 高木守道 4位
2014年 谷繁元信 4位
2015年 谷繁元信 5位
2016年 谷繁元信 6位
2017年 森繁和 5位
2018年 森繁和 5位
2019年 与田剛 5位
2020年代
2020年 与田剛 3位
＜見方＞