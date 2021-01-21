中日ドラゴンズ、歴代監督・シーズン順位変遷一覧

＜見方＞
年度　監督名　シーズン順位
※1945年は開催中止
 


 

1930年代
1936年　池田豊
1936秋　池田豊
1937春　桝嘉一　7位
1937秋　桝嘉一　8位
1938春　根本行都　7位
1938秋　根本行都　4位
1939年　根本行都、小西得郎　6位

1940年代
1940年　小西得郎　5位
1941年　小西得郎、本田親喜　6位
1942年　本田親喜　7位
1943年　桝嘉一　2位
1944年　三宅大輔　4位
1946年　竹内愛一、杉浦清　7位
1947年　杉浦清　2位
1948年　杉浦清　8位
1949年　天知俊一　5位

1950年代
1950年　天知俊一　2位
1951年　天知俊一　2位
1952年　坪内道典　3位
1953年　坪内道典　3位
1954年　天知俊一　1位
1955年　野口明　2位
1956年　野口明　3位
1957年　天知俊一　3位
1958年　天知俊一　3位
1959年　杉下茂　2位

1960年代
1960年　杉下茂　5位
1961年　濃人貴実　2位
1962年　濃人貴実　3位
1963年　杉浦清　2位
1964年　杉浦清、西沢道夫　6位
1965年　西沢道夫　2位
1966年　西沢道夫　2位
1967年　西沢道夫　2位
1968年　杉下茂　6位
1969年　水原茂　4位

1970年代
1970年　水原茂　5位
1971年　水原茂　2位
1972年　村山実　3位
1973年　与那嶺要　3位
1974年　与那嶺要　1位
1975年　与那嶺要　2位
1976年　与那嶺要　4位
1977年　与那嶺要　3位
1978年　中利夫　5位
1979年　中利夫　3位

1980年代
1980年　中利夫　6位
1981年　近藤貞雄　5位
1982年　近藤貞雄　1位
1983年　近藤貞雄　5位
1984年　山内一弘　2位
1985年　山内一弘　5位
1986年　山内一弘　5位
1987年　星野仙一　2位
1988年　星野仙一　1位
1989年　星野仙一　3位

1990年代
1990年　星野仙一　4位
1991年　星野仙一　2位
1992年　高木守道　6位
1993年　高木守道　2位
1994年　高木守道　2位
1995年　高木守道　5位
1996年　星野仙一　2位
1997年　星野仙一　6位
1998年　星野仙一　2位
1999年　星野仙一　1位

2000年代
2000年　星野仙一　2位
2001年　星野仙一　5位
2002年　山田久志　3位
2003年　山田久志　2位
2004年　落合博満　1位
2005年　落合博満　2位
2006年　落合博満　1位
2007年　落合博満　2位
2008年　落合博満　3位
2009年　落合博満　2位

2010年代
2010年　落合博満　1位
2011年　落合博満　1位
2012年　高木守道　2位
2013年　高木守道　4位
2014年　谷繁元信　4位
2015年　谷繁元信　5位
2016年　谷繁元信　6位
2017年　森繁和　5位
2018年　森繁和　5位
2019年　与田剛　5位

2020年代
2020年　与田剛　3位