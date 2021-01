小林立「咲-Saki-」とオンラインゲーム「ファイナルファンタジーXIV」のコラボレーション作品が誕生。「咲とファイナルファンタジーXIV」のタイトルで、明日1月22日よりマンガUP!で連載がスタートする。

「咲とファイナルファンタジーXIV」ではお馴染みの清澄高校のメンバーが、「ファイナルファンタジーXIV」の世界に飛び込み、ゲーム内で人気の“ドマ式麻雀”をプレイする様子が描かれる。執筆は「咲日和」の木吉紗が担当。

また明日からは東京・池袋マルイにて、シリーズのイラストやフォトスポット、「実写版 咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A」の撮影で使用された衣装・台本などの展示を行う「『咲-Saki-』15周年記念展」が開催。「咲-Saki-」最新21巻、初の画集「咲-Saki- 画集Ritz Kobayashi illustrations」などシリーズ7冊も一挙に刊行される。

(c)2010 - 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.