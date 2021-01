12人組ボーイズグループ・TREASUREが、3月31日に日本デビューする。

韓国人8人、日本人4人で構成されるTREASUREは、BIGBANGやBLACKPINKなどが所属する韓国のYG ENTERTAINMENTが放つ新人グループ。オーディション番組「YG宝石箱(YG TREASURE BOX)」を経て結成されて昨年8月にデビューし、「2020 Asia Artist Awards」「2020 Mnet Asian Music Awards」など多数の授賞式で新人賞に輝いた。

3月31日に発売される日本デビューアルバム「THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT」は、1月11日に韓国でリリースされた1stフルアルバム「THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT -KR EDITION-」の日本盤。これまでに発表されてきた楽曲「BOY」「I LOVE YOU」「MMM」「MY TREASURE」の日本語バージョンをはじめ、テレビアニメ「ブラッククローバー」のエンディングテーマ「BEAUTIFUL」など、全13曲がすべて日本語バージョンで収められる予定だ。付属のBlu-ray / DVDには、「BOY」「I LOVE YOU」「MMM」「MY TREASURE」の日本語バージョンのミュージックビデオを収録。

メンバーを代表してMASHIHOは「待望の日本デビューが決まって、感無量です。僕たちTREASUREはグループ名の通り“この世の誰もがたった一つのトレジャーで、全ての人々が輝く貴重な宝石のような存在である”という想いをもって活動しています。日本デビューを通じて、より多くの皆様に夢や希望を与える事ができるように頑張っていきますので応援宜しくお願い致します!」とコメント。なお本日1月21日より、auとスマートフォンのバーティカルシアターアプリ「smash.」がコラボしたキャンペーン「smash.×au 『Find your TREASURE』」が開始。TREASUREのさまざまな動画が配信されていく。

TREASURE「THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT」収録曲

・MY TREASURE

・BE WITH ME

・SLOWMOTION

・BOY

・COME TO ME

・I LOVE YOU

・B.L.T(BLING LIKE THIS)

・MMM

・ORANGE

・GOING CRAZY

・I LOVE YOU(Piano Ver.)

・MMM(Rock Ver.)

・BEAUTIFUL



※曲順未定

※初回生産限定フラッシュプライス盤のみ内容が異なり、全7曲を収録予定。