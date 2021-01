2020年韓国で新人賞を独占したTREASURE、日本デビュー作リリース決定

大型新人ボーイズグループTREASUREが、2021年3月31日に日本デビューアルバム『THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT -KR EDITION-』をリリースする。



BIGBANGやBLACKPINKらがが所属するYG ENTERTAINMENTから生まれた、4年ぶりとなる大型新人ボーイズグループTREASURE。年末年始に行われた「2020 Asia Artist Awards」、「2020 Mnet Asian Music Awards」など多数の授賞式で新人賞を獲得してきた。日本デビューアルバムは、昨年8⽉韓国での鮮烈デビュー以降、100万枚を突破するセールスを記録した4連続作品『THE FIRST STEP』シリーズの完結版となるアルバムで、「BOY」、「I LOVE YOU」、「MMM」、「MY TREASURE」などを収録している。



今回の日本デビューに際して、メンバーのMASHIHOは「待望の日本デビューが決まって、感無量です。僕たちTREASUREはグループ名の通り”この世の誰もがたった一つのトレジャーで、全ての人々が輝く貴重な宝石のような存在である”という想いをもって活動しています。日本デビューを通じて、より多くの皆様に夢や希望を与える事ができるように頑張っていきますので応援宜しくお願い致します!」とさらなる飛躍を誓った。





<リリース情報>



TREASURE

『THE FIRST STEP : TREASURE EFFECT』



発売日:2021年3月31日(水)

①CD + DVD + スマプラムービー & ミュージック

価格:4700円(税抜)

※初回仕様:スペシャルパッケージ仕様 / フォトブック付

※初回封入特典:トレーディングカード / 応募抽選特典シリアルアクセスコード



②CD + Blu-ray + スマプラムービー & ミュージック

価格:4700円(税抜)

※初回仕様:スペシャルパッケージ仕様 / フォトブック付

※初回封入特典:トレーディングカード / 応募抽選特典シリアルアクセスコード



③CD + スマプラミュージック

価格:¥3,100円(税抜)

※初回封入特典:トレーディングカード / 応募抽選特典シリアルアクセスコード



④CD (初回生産限定盤フラッシュプライス盤)

価格:2000円(税抜)

※初回生産限定フラッシュプライス盤

※封入特典:トレーディングカード / 応募抽選特典シリアルアクセスコード

※歌詞ブックなし



その他、YGEX OFFICIAL SHOP限定盤もあり。詳細はオフィシャルサイトにて。



=CD収録予定内容=※初回生産限定盤フラッシュプライス盤以外。

・MY TREASURE

・BE WITH ME

・SLOWMOTION

・BOY

・COME TO ME

・I LOVE YOU

・B.L.T (BLING LIKE THIS)

・MMM

・ORANGE

・GOING CRAZY

・I LOVE YOU (Piano Ver.)

・MMM (Rock Ver.)

・BEAUTIFUL

※順不同

※全13曲収録予定



=CD収録予定内容=

※初回生産限定盤フラッシュプライス盤のみ

・BOY

・I LOVE YOU

・MMM

・MY TREASURE

ほか

全7曲収録予定



=DVD / Blu-ray 収録内容=

MUSIC VIDEO

・BOY

・I LOVE YOU

・MMM

・MY TREASURE

ほか

※順不同



TREASURE HP:https://ygex.jp/treasure/