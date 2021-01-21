日本ハム、2021年春季キャンプメンバーを発表　ルーキー伊藤大海、五十幡…

北海道日本ハムファイターズは21日、2月1日から始まる春季キャンプの参加メンバーを発表した。







一軍キャンプ（名護市）には、ドラフト1位・伊藤大海投手をはじめ、五十幡亮汰外野手、古川裕大捕手、今川優馬外野手らルーキー勢が名を連ねた。国頭村で行われる二軍キャンプには、斎藤佑樹投手や万波中正外野手らが参加する。



発表された組み分けは以下のとおり。



【一軍（名護市）】

■投手（20 人）

生田目翼、加藤貴之、上沢直之、伊藤大海、吉田輝星、金子弌大、上原健太、宮西尚生、河野竜生、井口和朋、村田透、堀瑞輝、西村天裕、秋吉亮、福田俊、鈴木健矢、杉浦稔大、望月大希、北浦竜次、長谷川凌汰

■捕手（3 人）

清水優心、古川裕大、宇佐見真吾

■内野手（9 人）

杉谷拳士、中田翔、中島卓也、清宮幸太郎、渡邉諒、野村佑希、石井一成、平沼翔太、樋口龍之介

■外野手（7 人）

大田泰示、西川遥輝、近藤健介、松本剛、淺間大基、五十幡亮汰、今川優馬



【ファーム（国頭村）】

■投手（12 人）

斎藤佑樹、立野和明、柿木蓮、田中瑛斗、公文克彦、石川直也、玉井大翔、根本悠楓、松本遼大、齊藤伸治、高山優希、鈴木遼太郎

■捕手（4 人）

郡拓也、田宮裕涼、梅林優貴、石川亮

■内野手（7 人）

谷内亮太、上野響平、難波侑平、細川凌平、横尾俊建、今井順之助、高濱祐仁

■外野手（6 人）

谷口雄也、万波中正、片岡奨人、宮田輝星、海老原一佳、姫野優也





