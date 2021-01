大滝詠一『A LONG VACATION』40周年記念盤　ポスター第2弾は久米田康治とコラボ

2021年3月21日に大滝詠一のアルバム『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』がリリースされる。



大滝詠一が1981年3月21日に発表したアルバム『A LONG VACATION』の発売40周年を記念してリリースされる本作。これに際して、大滝詠一や、アルバム『A LONG VACATION』と縁のある4人のイラストレーター・漫画家とのコラボレーション・ポスターを作成。第1弾の発表では、イラストレーター・本秀康とのコラボレーションを発表していたが、第2弾は『さよなら絶望先生』、TVアニメ版には大滝詠一の代表曲「君は天然色」が起用された『かくしごと』などでお馴染み、漫画家・久米田康治とのコラボレーションを実現させた。



・久米田康治氏コメント

最初の出会いは一枚のサインだったのです。『大滝詠一』を知ったのは実は音楽より先にナイアガラトライアングルと書かれたサイン色紙だったのです。何故か小学校の友達に大滝さんの親戚がいてそれを頂いたのです。その時は有名なミュージシャンとしか認識していなかったのですが中学高校とどハマりして聞きまくったものです。レコード屋さんの店員からしたらマクロスのサントラとEACHTIMEを同時に買う珍しい客だったのかも知れません。というのも当時アニメはまだ隠れて観るものとして虐げられていた傾向があり、お洒落最先端のニューミュージックとは趣味があまりに乖離していて久米田少年は分裂気味ととられかねなかったと思います。



時を経て『かくしごと』アニメのエンディングに使わせて頂いたことにより分裂していた人格が一つになれた気がします。本当に感謝しかありません。



80,sヘインズの白いTシャツにコンバースの踵を潰し海に繰り出し大滝詠一を聞けば、お世辞にも綺麗では無い三浦海岸でもその風景は鈴木英人さん、永井博さんの描く憧れの西海岸のワンシーンに脳内変換出来たものです。





<商品情報>







大滝詠一『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



発売日:2021年3月21日(日)

【完全生産限定盤VOX】

価格:23000円(税抜)

『A LONG VACATION VOX』(4CD+Blu-ray+アナログレコード[2枚組]+カセットテープ+豪華ブックレット+復刻イラストブック+ナイアガラ福袋)

=CD収録内容=

Disc-1『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(新たなマスターテープからリマスターされた2021年版最新音源を使用)

=収録曲=

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道



Disc-2 『Road to A LONG VACATION』

(大滝詠一お得意のDJスタイルによる貴重音源満載の『A LONG VACATION』誕生秘話)



Disc-3 『A LONG VACATION SESSIONS』

(初公開となるアルバムレコーディング時の貴重な未発表音源を収録)



Disc-4 『A LONG VACATION RARITIES』

(名盤『ロンバケ』周辺の蔵出し音源をコンパイルした作品集)



・Blu-ray Disc

『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』(5.1chサラウンド音源)

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道



・『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』(ハイレゾリマスタリング音源)

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道



・『Sing A LONG VACATION + Fiord 7』(ハイレゾリマスタリング音源)

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Organ Ver.

11. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Guitar Ver.

12. 恋するカレン(モノラル)*

13. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Organ Ver.(モノラル)*

14. 哀愁のさらばシベリア鉄道 Guitar Ver.(モノラル)*



『A LONG VACATION TRACKS and More』(ハイレゾリマスタリング音源)

1. 君は天然色 [LP Ver.](TRACK)*

2. Velvet Motel(TRACK)

3. カナリア諸島にて [with Chorus](TRACK)*

4. Pap-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語(TRACK)

5. 我が心のピンボール(TRACK)

6. 雨のウェンズデイ(TRACK)

7. スピーチ・バルーン(TRACK)

8. 恋するカレン(TRACK)

9. FUN×4(TRACK)

10. さらばシベリア鉄道(TRACK)

11. 君は天然色 [Single Ver.](TRACK)

12. カナリア諸島にて(TRACK)

13. FUN×4 [without Chorus](TRACK)*

*は今まで正規リリースされていないプロダクツを含む未発表音源。



・アナログレコード『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(国内最高峰のSony Music Studios Tokyoによる2021年版最新カッティング。重量盤12インチ、VOXのみ2枚組高音質仕様)



・カセットテープ『A LONG VACATION Anniversary 40th Edition』

(2021年版最新リマスター音源を使用)



・豪華ブックレット

大滝詠一ロングインタビュー原稿、柿崎景二氏による「君は天然色」マスタリングレベル考察論文、ロンバケ関連グッズ、直筆の譜面、歌詞などの貴重な写真で構成された60Pを超えるブックレット



・復刻版『A LONG VACATION イラストブック』

(アルバム誕生の大きなきっかけとなった、1979年CBS・ソニー出版より発行された大瀧詠一 (著)/ 永井博 (イラスト)による「A LONG VACATION artback」を完全復刻)



・ナイアガラ福袋

(アルバム発売告知ポスター(A2サイズ・ヴァージョン)、アルバム『A LONG VACATION』ジャケットデザイン+シングル盤「君は天然色」のイラスト+シングル盤「さらばシベリア鉄道」のイラストを使用した絵葉書セット(3枚組)、アルバム発売記念ステッカー(絵葉書サイズ)、業界向けカラー版プレスシート(三つ折り)という、1981年の「ロンバケ」発売時にプロモーション用として制作された貴重なアイテムの数々を忠実に復刻して封入)



【通常盤CD】

大滝詠一

『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



[CD2枚組]

価格:2500円(税別)



Disc-1 『A LONG VACATION Anniversary 40th Edition』

(新たなマスターテープからリマスターされた2021年版最新音源を使用)

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道



Disc-2 『Road to A LONG VACATION』

(大滝詠一お得意のDJスタイルによる貴重音源満載の『A LONG VACATION』誕生秘話





【完全生産限定盤アナログ】

大滝詠一

『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』



アナログレコード[1枚組]

価格:3500円(税抜)

重量盤12インチ33回転『A LONG VACATION 40th Anniversary Edition』

(メトロポリス・マスタリングのティム・ヤングによる2021年版最新カッティング)



Side-A

1. 君は天然色

2. Velvet Motel

3. カナリア諸島にて

4. Pap-pi-doo-bi-doo-ba物語

5. 我が心のピンボール



Side-B

6. 雨のウェンズデイ

7. スピーチ・バルーン

8. 恋するカレン

9. FUN×4

10. さらばシベリア鉄道