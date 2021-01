大槻ケンヂ率いる特撮、5年3ヶ月ぶりとなるアルバムリリース発表

大槻ケンヂ率いるバンド”特撮”が、5年3ヶ月ぶりとなるニューアルバムを2021年5月12日にリリースする。



これはトーク配信企画「オーケンナイトニッポン7 大槻ケンヂトーク配信!」内で発表されたもの。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言を受けて、この日に開催予定だった「T-21 特撮デビュー21周年記念LIVE LIQUIDROOM」の延期を受けて企画されたラジオ形式トーク配信イベントとなり、リモートゲストとして”特撮”メンバーのARIMATSUも参加。先日配信開始されたばかりの最新曲「I wanna be your Muse」の制作秘話など貴重なトークが繰り広げられた他、「アザナエル」「テレパシー」等、大槻による弾き語りも披露された。



また、大槻とARIMATSUはニューアルバムの発売に向け『現在はこういった状況下なので、ライブ等で静かにいても心で熱く燃えるような「大人の特撮」を感じられる楽曲を提供したい』と意気込みを語った。本配信は、2月3日23:59までアーカイブ映像を楽しむことができる。



最新曲「I wanna be your Muse」は、各音楽配信サービスにて配信中。





<リリース情報>



特撮

『タイトル未定』

発売日:2021年5月12日(水)



【初回限定盤(2CD+Blu-ray)】

定価:6,800円(tax in)

【通常盤(CD)】

定価:2,800円(tax in)



購入リンク:https://elr.lnk.to/Tokusatsu



デジタル配信シングル







「I wanna be your Muse」

各音楽配信サービスにて配信中

作詞:大槻ケンヂ 作曲:NARASAKI 編曲:特撮

配信リンク:https://elr.lnk.to/IWBYM



<アーカイブ配信情報>

「オーケンナイトニッポン7 大槻ケンヂトーク配信!」

配信期間:2021年2月3日(水)23:59まで

チケット販売URL:https://twitcasting.tv/ml_hamashobo/shopcart/49350



特撮HP:http://www.okenkikaku.jp/tokusatsu