「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-」のライブイベント「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 6th LIVE <<2nd D.R.B>>」3公演が、1月31日、2月14日、2月21日にABEMA PPV ONLINE LIVEで有料生配信される。

1月から2月にかけて大阪、愛知、東京の3都市で開催予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で観客動員ライブおよびライブビューイングが中止となった同ライブ。1月31日の1stバトルにはオオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”とイケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”、2月14日の2ndバトルにはナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”とシンジュク・ディビジョン“麻天狼”、2月21日の3rdバトルにはシブヤ・ディビジョン“Fling Posse”とヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”が出演し、それぞれ2つのチームによるラップバトルが繰り広げられる。ライブでは2月24日、3月10日、3月24日にリリースされる「2nd Division Rap Battle」CDシリーズの収録曲も初披露されるのでお楽しみに。

ABEMA PPV ONLINE LIVEでは各日チケットと、「全キャストコメント入りオンラインフォトブック」付きの3日間通しチケットを販売。なおライブはバトルの勝敗を決める投票の対象に。投票期間は1stバトルが1月31日から2月10日まで、2ndバトルが2月14日から24日まで、3rdバトルが2月21日から3月3日までとなっている。

さらに「2nd Division Rap Battle」の開幕を記念し、6ディビジョン18人のキャッチコピーを募集する「ヒプノシスマイク 2nd D.R.Bディビジョンメンバーキャッチコピーコンテスト」を開催。応募作品の中から厳選された作品は、街頭広告や販促物などで使用される予定だ。さらにキャッチコピーが採用された人には、応募したディビジョンメンバーのイラストに、自分の考えたキャッチコピーが入ったポスターがプレゼントされる。

「1st Battle -どついたれ本舗 VS Buster Bros!!!-」

配信日時:2021年1月31日(日)15:30開場、16:00開演

「2nd Battle -Bad Ass Temple VS 麻天狼-」

配信日時:2021年2月14日(日)15:30開場、16:00開演

「3rd Battle -Fling Posse VS MAD TRIGGER CREW-」

配信日時:2021年2月21日(日)18:30開場、19:00開演

