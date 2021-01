She Her Her Hers、最新EPリリース&ワンマンライブ決定

She Her Her Hersが、2021年2月10日に最新EP『silver rain EP』をリリースする。



今回のEPは、ミックスエンジニアにThe fin.のYuto Uchinoを招いて制作された作品。さらに、今作のリリースを記念して、3月26日には今作の発売を記念したスペシャルワンマンライブが代官山unitにて開催される。



また、1月20日に先行配信される「silver rain」に合わせて、同楽曲のMVも同日公開。映像監督はMaxilla、アートワークは小林光大が制作し、ビジュアル面でのアート性・ファッション性も洗練されたものとなっている。







・She Her Her Hersコメント

シンセもバイオリンもベースも思いつくままに重ねていったフレーズは、デモの段階から完成まで殆どアレンジが変わらず自分が気持ちの良い音像感のまま仕上げる事ができました。壮大で開放感がありつつ、ミニマルなフレーズで作られる緊張感とのバランスも気に入っています。サウンドの中で自然に響く日本語の心地よさ、美しさも相まって、今の季節に似合う楽曲に仕上がったので、今冬に是非聞いて欲しい。





<リリース情報>



She Her Her Hers

EP『silver rain』



発売日:2021年2月10日(水)



先行配信「silver rain」



配信日:2021年1月20日(水)

配信リンク:https://FRIENDSHIP.lnk.to/silverrain



<ライブ情報>



She Her Her Hers

ワンマンライブ「HERZ 2021」



2021年3月26日(金)代官山unit

時間:OPEN 19:00 / START 19:30

前売:3500円(ドリンク代別)

チケット発売日 2021年2月6日(土)

オフィシャル先行:https://w.pia.jp/t/sheherherhers/

先行受付:2021年1月20日20:00~2021年1月24日23:59



She Her Her Hers Official Web:http://sheherherhers.com/