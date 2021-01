NiziUの公式YouTubeチャンネルにて「We need U 2021」と題した動画が公開された。

1分弱の「We need U 2021」には「01 FIRST SHOWCASE」「02 2nd SINGLE Take a picture」「03 FIRST ENGLISH SONG」「04 FASHION COLLABORATION」「05 NiziU REALITY SHOW」「06 NIZOO」「07 FIRST ALBUM」といった、NiziUの2021年の活動内容だと思われるワードが続々登場。それぞれの詳細は明かされていないが、MIIHIが復帰し全員そろったNiziUの今年の活動が楽しみになる映像をWithU(NiziUファンの呼称)はチェックしておこう。