サーキット走行で使用されたNissan GT-R50 by Italdesignが期間限定で展示中

ニッサンブランドのグローバル発信拠点「NISSAN CROSSING」にて、イタルデザインと初めて共同開発した「Nissan GT-R50 by Italdesign」のテストカーを期間限定で展示中。



「Nissan GT-R50 by Italdesign」は、GT-Rとイタルデザインがそれぞれ2019年、2018年に迎える生誕50周年を記念して共同開発したモデルで、50台の限定販売とすることを発表している。最新のGT-R NISMOをベースに生産され、搭載される最高出力720psの3.8リッターV6 VR38DETTエンジンは、横浜工場で「匠」と呼ばれる限られた熟練工により1体ごとに組み立てられる。それぞれのエンジンにはItaldesign限定の50のシリアルナンバーが付く。同モデルは、各市場における認可手続きを経た後、2021年中旬以降、順次納車される予定。







今回展示するテストカーは、主にボディやリアウィング、カーボンパーツなどエクステリア各所の剛性・耐久テストのために、サーキット走行で使用した車両である。なお、「Nissan GT-R50 by Italdesign」の市販モデルは世界中からの予約があり、残り僅かとなっているとのこと。









■「Nissan GT-R50 by Italdesign」テストカー展示概要

開催期間: 2021年1月12日(火)~2021年3月31日(水)

開催場所: NISSAN CROSSING(ニッサン クロッシング)

東京都中央区銀座5-8-1 TEL 03-3573-0523

営業時間 10:00~19:00(1月8日(金)から当面の間)



※新型コロナウイルス感染拡大防止の為 急遽休館または営業時間の変更をさせていただく場合がございます。またイベント日時・内容は予告なく変更する場合がございます。最新情報はNISSAN CROSSING WEBサイトにてご案内いたします。

※混雑時は入場規制を実施する場合がございます。予めご了承ください。

※NISSAN CROSSINGには駐車場のご用意はありません。公共交通機関をご利用の上ご来場ください。

※ご取材の際は、お手数ですが事前に日産自動車グローバルコミュニケーション本部までご一報ください。





「Nissan GT-R50 by Italdesign」に興味のある方は、「www.GT-R50.nissan」にアクセス、もしくはイタルデザイン(aporta.gtr50@italdesign.com)へコンタクト。また、質問は「justin.gtr50@vt-holdings.co.jp」まで。