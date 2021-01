THREEから2021年春の新作アイテムが登場! 今回はその中から人気アイシャドウパレットの新色『THREE ディメンショナルビジョンアイパレット 新2種』と、春らしい明るめなアイシャドウを締めてくれるダークカラーのマスカラ『THREE アートエクスプレッショニストマスカラ 新2色』をご紹介。それぞれどんな色味でどんなメイクができるのかレビューする。

THREE・2021春新作! 春の訪れを思わせるアイシャドウパレットとダークカラーのマスカラが登場

株式会社ACROが展開するTHREEの2021年スプリングコレクションのコンセプトは、「RE.EVOLUTION DANCE」。ギリシャ神話に登場し、春の女神と呼ばれるペルセポネからインスピレーションを受けた、春の訪れを知らせるようなアイテムが揃っている。その中から今回ピックアップするのは、人気アイシャドウ&マスカラの新色だ。

『THREE ディメンショナルビジョンアイパレット 新2種』(税抜6,500円・2021年1月13日発売)は、春の訪れと美しい花々を思わせる色合いの4色セットアイシャドウパレット。マット、サテン、クリーム、シマーの異なる4つの質感&カラーが、春らしい眼差しを演出してくれる。

カラーバリエーションは2種類。「10 LEGENDARY LOVER」はベージュ系・ブラウン系カラーが明るさの中に深みのある優しい表情を叶えてくれる、コーディアル・ブルームパレット。「11 PERSEPHONE AWAKENING」はピンクやパープルといった春に舞う花の色が重なり合い、神話のように印象深い目元を演出してくれるトランスフローラルパレットだ。

『THREE アートエクスプレッショニストマスカラ 新2色』(税抜4,000円・2021年1月13日発売)は、春らしい明るめなアイシャドウを上品なダークカラーで引き立ててくれるマスカラ。毛先がらせん状にクロスしたマスカラブラシが採用されており、短いまつ毛もしっかりキャッチ。カールアップ、カールキープ、ウォータープルーフ処方でまつ毛を美しく仕上げてくれる。また地まつ毛にも嬉しいトリートメント効果のある10種の植物オイル・油脂・エキスも配合!

カラーバリエーションは2色。「04 NEW DAY DAWN」はノンパールでクールなピアノブラック。「05 NEW YOU VISION」はブラックパール配合の深みのあるボタニックブラウンとなっている。

花々が咲いたような華やかで透明感のある春の眼差しが完成!

さっそく春の新色アイシャドウとマスカラを使ってどんなアイメイクができるのが試してみよう!

アイシャドウパレットは「11 PERSEPHONE AWAKENING」を使用する。花々のように美しい色味が揃っており、見ているだけで心が弾む。

まずは右上のクリームシャドウを指でアイホールにのせる。クリームテクスチャーがなめらかにまぶたに伸び広がり、ピタッと密着。オレンジとブラウンを混ぜたような温かみのあるやわらかい色味がきれいに発色した。透け感のある美発色で、単色使いでもかわいい目元に。

次に左下のマットパウダーをブラシで目尻側の目のキワへ入れる。

目頭側には左上のイエローゴールドをオン。

イエローとパープルカラーが美しく発色し、魅惑的で華やかな目元に!

続いて右下のパウダーをブラシで涙袋に入れる。

淡いピンクがほんのり色づき、かわいい雰囲気に。パールの繊細な輝きも美しい。

下まぶた目尻側の目のキワにだけ、左下のパープルカラーを足すと、より華やかな印象に! 儚さも感じさせる、花々を重ねたような華やかな春色の目元に仕上がった。使う色の組み合わせや使い方によって、さまざまな表情のアイメイクを楽しめるのも嬉しい。

続いてマスカラには「04 NEW DAY DAWN」を使用。

まつ毛の根元から左右に揺らすようにして上へ向かって塗っていく。らせん状にクロスしたブラシがまつ毛を1本1本しっかりキャッチし、液がムラにならず塗れて使いやすい。

ダマになることなく、まつ毛がきれいにセパレートされ、長く印象的に。上品なダークカラーが明るい春色のまなざしを縁取り、パッチリした印象の目元にしてくれた。

THREEの2021年春新作アイシャドウ&マスカラは、花々が咲いたように儚くも華やかな目元を演出したい方、春色のやわらかい色味のカラーメイクが好きな方におすすめ。季節感を演出しやすいアイメイクから2021年の春メイクを楽しんでみて!

購入は公式オンラインショップやデパート、百貨店などのTHREE取扱い店舗から。