アニメ「ガールズ&パンツァー 最終章」第3話の劇場上映開始日が3月26日に決定。併せてキービジュアル、本予告映像、本予告CMが発表された。

アニメ「ガールズ&パンツァー」シリーズの最新作「ガールズ&パンツァー 最終章」。2017年12月より第1話、2019年6月より第2話が劇場上映された。公開されたキービジュアルには、大洗女子学園・西住みほと知波単学園・西絹代のほか、サンダース大学付属高校・ケイ、アンツィオ高校・アンチョビ、プラウダ高校・カチューシャ、黒森峰女学園・逸見エリカ、継続高校・ミカ、聖グロリアーナ女学院・ダージリンの姿が描かれた。90秒の本予告映像には大洗女子学園と知波単学園の白熱した戦車戦の模様や、ライバル校たちの試合の様子が収められている。

またムビチケカードの第2弾が登場。特典には瀬戸麻沙美演じる西絹代と、大空直美演じる福田はるによる劇中歌「知波単のラバさん」を収録したカセットテープが用意された。1月22日より各上映劇場にて数量限定で取り扱われる。販売劇場については、公式サイトで確認を。

さらに劇場上映を記念し、「ガールズ&パンツァー」シリーズの見放題配信が決定。対象の配信サービスや配信開始日時については、後日告知される。

なお2020年9月19日に開催された「交響曲ガールズ&パンツァー コンサート」のBlu-rayが、公開日と同じ3月26日に発売。法人特典などの詳細は公式サイトをチェックしよう。

「ガールズ&パンツァー 最終章」第3話

2021年3月26日（金）ロードショー

スタッフ

監督：水島努

脚本：吉田玲子

キャラクター原案：島田フミカネ

キャラクターデザイン・総作画監督：杉本功

考証・スーパーバイザー：鈴木貴昭

キャラクター原案協力：野上武志

ミリタリーワークス：伊藤岳史

プロップデザイン：竹上貴雄、小倉典子、牧内ももこ、鈴木勘太

3D監督：柳野啓一郎

モデリング原案：原田敬至、Arkpilot

3DCGI：STUDIOカチューシャ

色彩設計：原田幸子

美術監督：平柳悟

撮影監督：関谷能弘、棚田耕平

編集：吉武将人

音響監督：岩浪美和

音響効果：小山恭正

録音調整：山口貴之

音楽：浜口史郎

アニメーション制作：アクタス

製作：ガールズ&パンツァー最終章 製作委員会

配給：ショウゲート

キャスト

西住みほ：渕上舞

武部沙織：茅野愛衣

五十鈴華：尾崎真実

秋山優花里：中上育実

冷泉麻子：井口裕香

角谷杏：福圓美里

小山柚子：高橋美佳子

河嶋桃：植田佳奈

磯辺典子：菊地美香

近藤妙子：吉岡麻耶

河西忍：桐村まり

佐々木あけび：中村桜

カエサル：仙台エリ

エルヴィン：森谷里美

左衛門佐：井上優佳

おりょう：大橋歩夕

澤梓：竹内仁美

山郷あゆみ：中里望

丸山紗希：小松未可子

阪口桂利奈：多田このみ

宇津木優季：山岡ゆり

大野あや：秋奈

園みどり子：井澤詩織

ナカジマ：山本希望

ねこにゃー：葉山いくみ

蝶野亜美：椎名へきる

西絹代：瀬戸麻沙美

福田：大空直美

玉田：米澤円

細見：七瀬亜深

ほか

(c)GIRLS und PANZER Finale Projekt