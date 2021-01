“制限”しない「緊急事態宣言」で結果は出せるのか？ 若新雄純「有事にどうあるべきか、岐路に立っている」

市川美絵がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「Seasoning~season your life with music~」。1月7日(木)の放送は、木曜レギュラーパートナーの若新雄純(慶應大学特任准教授などをつとめるプロデューサー)が登場。最近起きたニュースを独自の視点で解説する「若新雄純の『色メガネ』」のコーナーでは、「緊急事態宣言」について取り上げました。政府は1月7日(木)、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、首都圏の1都3県(東京、埼玉、千葉、神奈川)を対象に、1月8日(金)~2月7日(日)までの期間、緊急事態宣言を発出。1月13日(水)には、新型コロナウイルスの全国的な感染拡大を受けて、緊急事態宣言の対象地域として新たに大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、栃木、福岡の7府県の追加を表明しました(7府県の期間は1月14日(木)~2月7日(日)まで)。* * *今回で2度目となる緊急事態宣言が発出されたものの、今のところ法的な強制力や制限のある条例やルールなどは出ていないため、すべては要請、つまり「お願い」であり外出自粛の行動1つを取っても個々の判断に委ねられます。あくまで“個人の自由”が尊重される社会について若新は、「平時であれば、素晴らしいこと」としつつも、「今回、新型コロナウイルスと戦っていくうえでは、有事にどうあるべきかという葛藤がある」と言います。医療体制が崩壊するのを食い止め、新型コロナの感染拡大を抑え込むことだけを考えるのであれば、海外のように人々の行動を厳しく制限し厳罰化するやり方も手段の1つとしてあります。目に見えないウイルスとの命のかかった戦いを強いられる国の一大事、まさに「有事」であるものの、日本ではそのような強い措置を講じていません。それだけに国民一人ひとりの行動が問われるところですが、第3波が押し寄せて以降、国からの「お願い」と国民の自主的な行動だけでは、感染拡大を食い止められていないのが現状です。2度にわたる緊急事態宣言については、「本来はこの宣言は、特定の状況下に限って特別な措置をとるために強い制限をかけるための法律をつくったり規制したりすることもできますよ、というもの。しかし、今のところはそれをほぼやっていない」と指摘。「政府はもっと覚悟を持って強い規制をかけるべき」と厳罰化を求める意見がある一方「あくまで国民一人ひとりの判断や行動に委ねるべき」という声もある。若新は「果たして今回の(緊急事態宣言による)コロナとの戦いで、僕たちはどちらで結果が出せるのか。そういう岐路に立っているのではないか。現状を見ている限りでは、ある程度国民の自主性に委ね、長期戦を覚悟していこうという姿勢なのだろう。僕たちの(行動の)自由は守られているけど、その結果、商売が完全にダメになったり、感染して命を落とす人が増える危険性もはらんでいる。有事には、平時とは異なる国家運営が求められる。普段とは違う権限を発動すれば国民からの反発もあるだろうが、それも含めて難しい判断が求められている」と述べました。<番組概要>番組名:Seasoning~season your life with music~放送日時:毎週月曜~木曜 13:30~15:55放送エリア:TOKYO FMをのぞくJFN全国20局ネットパーソナリティ:市川美絵、ヨウイチロウ(月曜)、乙武洋匡(火曜)、若新雄純(木曜)番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/38286